Boeing signe un accord avec Icelease pour convertir des avions-cargos

Le constructeur aéronautique a conclu un accord avec la société de leasing portant sur la conversion d'un Boeing 767-300 en avion-cargo, assorti d'options pour deux appareils supplémentaires.

Boeing prévoit de lancer la conversion du premier appareil au premier trimestre 2027, pour une livraison attendue au deuxième trimestre. Les travaux seront réalisés dans les installations de maintenance de ST Engineering, à Singapour.

L'appareil rejoindra la flotte d'avions-cargos gérée par IAT Leasing, société soeur d'Icelease basée à Dublin, qui comprend déjà sept Boeing 737-800BCF ainsi que d'autres avions-cargos loués à différents clients.

Le 767-300BCF dispose d'une autonomie de 3 300 milles nautiques (environ 6 111 km) avec une charge utile de 57 tonnes.

Le titre est attendu en hausse de 1,2% à l'ouverture de Wall Street.