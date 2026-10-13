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Boeing recule après des livraisons inférieures aux attentes
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 17:36

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Boeing rapporte avoir livré 161 appareils au cours du 3e trimestre, un chiffre inférieur au consensus qui visait 168 appareils. Dans le détail, l'avionneur a livré 124 modèles 737, 10 modèles 767, 5 modèles 777 et 22 modèles 787.

Sur le volet militaire et spatial, Boeing indique avoir livré 33 appareils.

A la suite de cette publication, le titre recule de 1,6% à Wall Street, autour des 186 USD.

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