Boeing recule après des livraisons inférieures aux attentes

Boeing rapporte avoir livré 161 appareils au cours du 3e trimestre, un chiffre inférieur au consensus qui visait 168 appareils. Dans le détail, l'avionneur a livré 124 modèles 737, 10 modèles 767, 5 modèles 777 et 22 modèles 787.

Sur le volet militaire et spatial, Boeing indique avoir livré 33 appareils.

A la suite de cette publication, le titre recule de 1,6% à Wall Street, autour des 186 USD.