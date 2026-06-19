Boeing réalise une étape importante pour son réseau quantique en orbite

Boeing a annoncé que son système satellite de réseau quantique Q4S a démontré avec succès un échange d'intrication haute fidélité lors des essais au sol sur une charge utile compacte et qualifiée pour l'espace.

Ce résultat marque une étape majeure vers la preuve du réseau quantique en orbite.

Avec le début de l'intégration finale des engins spatiaux, la mission Q4S reste en bonne voie pour un lancement et une démonstration en orbite en 2027.

Cette étape soutient la vision à long terme de Boeing visant à permettre un internet quantique mondial qui relie capteurs quantiques et systèmes informatiques sur de vastes distances.

L'échange d'intrication, un processus quantique qui aide à étendre les liens quantiques au-delà des simples connexions point à point, constitue un élément central de ces futurs réseaux quantiques.

" Le réseautage quantique a le potentiel de transformer la manière dont les informations sont partagées, chronométrées et protégées à travers les systèmes mondiaux, mais seulement s'ils peuvent fonctionner en dehors du laboratoire, sous de réelles contraintes de mission ", a déclaré Lane Ballard, directeur technologique de Boeing.

" Q4S consiste à prendre une capacité quantique importante et à la prouver sur du matériel prêt à la mission. C'est ainsi que la science révolutionnaire devient une technologie utile. "