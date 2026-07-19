Boeing étudie de nouvelles augmentations de la production du 737 MAX

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La directrice de la division avions commerciaux de Boeing a déclaré dimanche que le constructeur étudie une nouvelle phase d'augmentation de la production de son modèle phare, le 737 MAX, après avoir obtenu en mai l'autorisation des autorités de régulation de porter sa production à 47 appareils par mois.

“Nous nous appuyons sur notre système de gestion de la sécurité et sur notre évaluation des risques pour déterminer à quel moment nous serons stables et prêts à passer à la cadence suivante”, a déclaré Stephanie Pope, directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, aux journalistes lors d'une table ronde organisée en amont du salon aéronautique de Farnborough.

“J'ai demandé à l'équipe de se concentrer sur la stabilisation à 47. Une fois ce chiffre atteint, nous passerons à 52, puis nous continuerons simplement à étudier cette question.”