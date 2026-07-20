L'Europe vue sur un note prudente, le pétrole repasse au-dessus des 90 dollars

Logo de la bourse Euronext, près de Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse lundi à l'ouverture, la poursuite des ‌frappes au Moyen-Orient faisant grimper le prix du pétrole au-dessus des 90 dollars et ravivant les craintes d'inflation.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,03% à l'ouverture.

Les contrats à ​terme signalent une baisse de 0,13% pour le Dax à Francfort, de 0,16% pour le FTSE à Londres et de 0,12% pour le Stoxx 600.

Les Etats-Unis ont dit avoir effectué une nouvelle salve de bombardements contre l'Iran dans la nuit de dimanche à lundi et Téhéran a lancé des attaques supplémentaires à travers la région contre des alliés de Washington, enterrant encore davantage l'espoir d'une solution diplomatique ​au conflit et ravivant les craintes inflationnistes liées aux prix du pétrole.

Le Brent de la mer du Nord avance de 2,55% lundi à 90,35 dollars le baril, son plus haut depuis plus d'un mois, et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 2,27% ​à 84,36 dollars.

Washington a rétabli son blocus des ports iraniens, tandis que Téhéran a réaffirmé sa ⁠souveraineté sur le détroit d'Ormuz, essentiel à l'approvisionnement mondial en hydrocarbures, et revendiqué dans la nuit avoir fait exploser deux pétroliers qui tentaient de le traverser.

"Les jours et les semaines ‌à venir permettront de se faire une idée plus précise du niveau durable des exportations de pétrole de la région dans le contexte d'un double blocus renouvelé", écrit dans une note Amarpreet Singh, analyste chez Barclays.

Cette nouvelle flambée des prix du brut intervient au cours d'une semaine cruciale pour la Banque centrale européenne (BCE). ​Selon tous les paris, l'institut basé à Francfort devrait maintenir les taux ‌inchangés, même si les craintes d'inflation renforcent la conviction du marché qu'une hausse est à prévoir à la rentrée.

La saison des résultats pourrait ⁠également influencer l'évolution des marchés d'actions cette semaine, les résultats d'Alphabet, Intel et Tesla, entre autres, étant attendus dans les prochains jours.

Les chiffres des entreprises de la technologie et des puces électroniques seront analysés de près dans un contexte de méfiance vis-à-vis des valorisations extrêmes du secteur, qui a connu une ascension fulgurante cette année grâce à l'essor de l'IA.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N43J1KH]

A WALL STREET

La Bourse de ⁠New York a fini en baisse vendredi ‌sur fond de correction prolongée des valeurs liées à l'essor de l'IA, celui-ci ayant largement alimenté la hausse des marchés depuis le début de l'année avant ⁠de devenir un mouvement global d'aversion au risque.

L'indice Dow Jones a cédé 0,77%, le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 1,01%, et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,40%.

L'indice ‌des semi-conducteurs de Philadelphie a subi sa plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2025 et accuse une chute de près de 18% depuis début juillet.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo ⁠est fermée lundi en raison du férié de la Journée de la mer.

Le Kospi sud-coréen perd encore 4,4%, après avoir chuté de ⁠près de 9% la semaine dernière sur fond d'inquiétudes ‌concernant le secteur des semi-conducteurs, qui pèse lourdement sur l'indice.

Les Bourses progressent en revanche en Chine après les pertes des dernières séances, les investisseurs ayant été rassurés par les informations selon lesquelles l'autorité ​de surveillance financière se réunirait avec les sociétés de courtage, les gestionnaires de fonds et les entreprises cotées ‌afin de discuter de la stabilité des marchés.

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations avance de 1,16% et le SSE Composite de Shanghaï prend 0,67%.

Signe également de la volonté de Pékin d'endiguer la chute des marchés, deux entreprises publiques ​ont déclaré ce week-end avoir récemment dépensé environ 60 milliards de yuans (8,86 milliards de dollars) pour acheter des actions.

La Bourse de Hong Kong gagne 2,13%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 1,1 point de base à 4,5515%, tout comme celui de l'obligation à deux ans, qui ressort à 4,1830%.

Le rendement des bons du Trésor à 30 ans s'établit lundi au-dessus du seuil des 5%, ⁠un niveau qui tend à détourner les capitaux des actions vers les titres à revenu fixe.

Les contrats à terme laissent entrevoir une probabilité de 60% d'une hausse des taux de la Réserve fédérale (Fed) dès septembre, la banque centrale étant confrontée à des risques inflationnistes renouvelés en raison des tensions au Moyen-Orient, malgré le ralentissement de la hausse des prix observé en juin.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,05% face à un panier de devises de référence et l' euro grappille 0,02% à 1,1441 dollar.

La livre sterling s'apprécie de 0,08% face au dollar le jour où Andy Burnham doit prendre ses fonctions de Premier ministre britannique, première étape avant de dévoiler la composition de son gouvernement et, plus précisément, le nom du ministre des Finances.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 20 JUILLET :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Prix ​à la production juin

-0,3% 0,3%

- 2,2%

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)