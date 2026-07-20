Eurofins va acquérir des services d'Element Materials Technology en Amérique du Nord

Logo d'Eurofins Scientific à Nantes

‌Eurofins a annoncé ​lundi avoir conclu un accord pour acquérir les ​services d'analyse dans les ​sciences de ⁠la vie d'Element Materials ‌Technology en Amérique du Nord, pour ​une ‌valeur d'entreprise de ⁠400 millions de dollars (349,62 millions d'euros).

Le réseau ⁠d'Element Materials ‌Technology en Amérique ⁠du Nord repose ‌sur 27 ⁠laboratoires et réalise des ⁠essais sur ‌des produits biopharmaceutiques, ​des ‌essais environnementaux et des essais alimentaires, précise ​un communiqué d'Eurofins.

L'opération devrait ⁠être conclue au quatrième trimestre 2028, selon le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin ​Turpin)