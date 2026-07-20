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Les Bourses européennes ouvrent prudemment
information fournie par AFP 20/07/2026 à 09:09

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les marchés boursiers européens ont ouvert prudemment lundi, sur fond de hausse des prix du pétrole en raison du conflit au Moyen-Orient, d'interrogations sur l'intelligence artificielle (IA) et à l'orée d'une série de publications de résultats d'entreprises.

Dans les premiers échanges, vers 07H05 GMT, Paris cédait 0,12%, Francfort 0,18% et Londres 0,40%. Milan était stable (+0,04%).

Euronext CAC40

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1 commentaire

  • 09:54

    Interrogation sur l'IA ? payez tout de suite 4500 milliards pour attendre des hypothétiques revenues dans 4 ans . L'IPO de SPACEX est un échec. Quid de Antropic et Open IA fin 2026 ? les investisseurs vont vers les intérêts à +5% sans risque. Pour gagner du temps Blackrock, Vanguard achètent à tour de bras des actions, pour soutenir le collatéral des crédits privés

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