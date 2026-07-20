Les Bourses européennes ouvrent prudemment

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les marchés boursiers européens ont ouvert prudemment lundi, sur fond de hausse des prix du pétrole en raison du conflit au Moyen-Orient, d'interrogations sur l'intelligence artificielle (IA) et à l'orée d'une série de publications de résultats d'entreprises.

Dans les premiers échanges, vers 07H05 GMT, Paris cédait 0,12%, Francfort 0,18% et Londres 0,40%. Milan était stable (+0,04%).

Euronext CAC40