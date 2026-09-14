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Boeing étend son programme d'échange de trains d'atterrissage, Jefferies reste à l'achat
information fournie par Zonebourse 14/09/2026 à 15:58
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L'avionneur a réalisé avec American Airlines le premier échange de trains d'atterrissage destiné à son monocouloir 737 MAX.

Boeing annonce avoir achevé avec American Airlines le premier échange de trains d'atterrissage pour un 737 MAX, étendant à cet appareil son programme Landing Gear Exchange.

Le groupe a fourni des trains principaux et avant révisés et certifiés, accompagnés des kits d'installation, hors roues, pneus et freins. Le dispositif vise à réduire le temps d'immobilisation des avions et les besoins de stockage de pièces de rechange coûteuses.

Boeing prévoit désormais d'accroître ses capacités mondiales de révision, en coordination avec des partenaires MRO (maintenance, réparation et révision) certifiés. Il compte notamment augmenter les stocks disponibles pour le 737 MAX et proposer davantage de créneaux d'échange à proximité des opérations de ses clients.

Peu de temps après l'ouverture de Wall Street, le titre reculait de 0,5% à Wall Street, autour des 209 USD.

Un peu plus tôt, les analystes de chez Jefferies indiquaient confirmer leur conseil Achat sur le titre Boeing, avec un objectif de cours inchangé à 295 USD. Le broker mettait notamment en avant des signaux positifs sur la montée en cadence de la production, plusieurs fournisseurs ayant fait état d'un optimisme accru et d'une amélioration prochaine des commandes.

Selon Jefferies, l'approbation d'une vente militaire de 5 MdsUSD de kits JDAM-ER à l'Arabie saoudite et le passage du JDAM-LR en production soutiennent aussi les perspectives de l'activité armement de Boeing. Le bureau d'études estime par ailleurs qu'un accord rapide avec le syndicat SPEEA écarterait le risque d'une nouvelle perturbation majeure de la production.

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