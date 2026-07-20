 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boeing anticipe un doublement du trafic aérien d'ici 2045
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 09:35

L'avionneur estime que la croissance du transport aérien va continuer à soutenir les besoins en avions, en services et en personnel au cours des 20 prochaines années, malgré les perturbations à court terme.

Dans ses études "Commercial Market Outlook 2026", "Services Market Outlook" et "Pilot and Technician Outlook", Boeing livre ses perspectives : l'avionneur estime que la flotte mondiale d'avions commerciaux devrait dépasser 50 000 appareils d'ici 2045, portée par un doublement attendu du trafic passagers. Le groupe prévoit 43 625 livraisons d'avions sur la période, dont la moitié remplacera des appareils plus anciens par des modèles plus économes en carburant.

Boeing évalue également à 4,9 MdsUSD le marché mondial des services et du soutien à l'aviation commerciale sur les 20 prochaines années. Cette croissance sera soutenue par la numérisation des flottes, la gestion du cycle de vie des appareils et l'évolution des besoins des compagnies aériennes.

L'avionneur anticipe enfin que le secteur aura besoin de plus de 2,4 millions de nouveaux professionnels d'ici 2045, dont 674 000 pilotes, 728 000 techniciens de maintenance et 1 023 000 membres d'équipage de cabine. Les deux tiers de ces recrutements devraient compenser les départs à la retraite, le reste accompagnant l'expansion de la flotte mondiale.

Selon le groupe, les marchés émergents représenteront environ 55% des nouvelles livraisons, tandis que les marchés matures en concentreront 45%. Les compagnies à bas coûts devraient par ailleurs afficher une croissance de flotte supérieure à celle des transporteurs traditionnels.

Les prévisions Boeing rejoignent celles publiées par Airbus en début de mois. L'avionneur européen avait indiqué tabler sur un essor du trafic aérien mondial de l'ordre de 3,9% par an au cours des 20 prochaines années, porté par la croissance du produit intérieur brut (PIB), l'urbanisation et l'essor des classes moyennes.

Valeurs associées

BOEING CO
214,030 USD NYSE -0,14%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LISI : Une consolidation vers les supports est probable
    LISI : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 20.07.2026 10:00 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre en légère baisse avec une nouvelle flambée du pétrole
    information fournie par Reuters 20.07.2026 09:53 

    Les principales Bourses européennes évoluent en ‌légère baisse lundi en début de séance, les craintes inflationnistes liées à la nouvelle flambée ​des prix du pétrole incitant les investisseurs à la prudence. À Paris, le CAC 40 perd 0,12% à 8.328,61 points vers ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris évolue prudemment, le Moyen-Orient pèse
    information fournie par AFP 20.07.2026 09:52 

    La Bourse de Paris est gagnée par la prudence lundi, en raison de la poursuite des frappes au Moyen-Orient entre Washington et Téhéran, qui provoque une nouvelle hausse des prix du pétrole et des taux d'intérêt des emprunts d'Etat. Vers 09H30 (heure de Paris), ... Lire la suite

  • Fed vs BCE : qui a raison ?
    Fed vs BCE : qui a raison ?
    information fournie par Ecorama 20.07.2026 09:37 

    La Fed et la BCE divergent de plus en plus sur leur politique monétaire. Faut-il continuer à lutter contre l'inflation ou soutenir davantage la croissance et l'investissement ? L'analyse de Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam. Ecorama du 20 juillet 2026, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
26,4 +1,69%
Pétrole Brent
88,79 +4,63%
CAC 40
8 356,68 +0,21%
TOTALENERGIES
71,24 +1,04%
SOITEC
83,8 -4,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank