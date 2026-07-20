Boeing anticipe un doublement du trafic aérien d'ici 2045

L'avionneur estime que la croissance du transport aérien va continuer à soutenir les besoins en avions, en services et en personnel au cours des 20 prochaines années, malgré les perturbations à court terme.

Dans ses études "Commercial Market Outlook 2026", "Services Market Outlook" et "Pilot and Technician Outlook", Boeing livre ses perspectives : l'avionneur estime que la flotte mondiale d'avions commerciaux devrait dépasser 50 000 appareils d'ici 2045, portée par un doublement attendu du trafic passagers. Le groupe prévoit 43 625 livraisons d'avions sur la période, dont la moitié remplacera des appareils plus anciens par des modèles plus économes en carburant.

Boeing évalue également à 4,9 MdsUSD le marché mondial des services et du soutien à l'aviation commerciale sur les 20 prochaines années. Cette croissance sera soutenue par la numérisation des flottes, la gestion du cycle de vie des appareils et l'évolution des besoins des compagnies aériennes.

L'avionneur anticipe enfin que le secteur aura besoin de plus de 2,4 millions de nouveaux professionnels d'ici 2045, dont 674 000 pilotes, 728 000 techniciens de maintenance et 1 023 000 membres d'équipage de cabine. Les deux tiers de ces recrutements devraient compenser les départs à la retraite, le reste accompagnant l'expansion de la flotte mondiale.

Selon le groupe, les marchés émergents représenteront environ 55% des nouvelles livraisons, tandis que les marchés matures en concentreront 45%. Les compagnies à bas coûts devraient par ailleurs afficher une croissance de flotte supérieure à celle des transporteurs traditionnels.

Les prévisions Boeing rejoignent celles publiées par Airbus en début de mois. L'avionneur européen avait indiqué tabler sur un essor du trafic aérien mondial de l'ordre de 3,9% par an au cours des 20 prochaines années, porté par la croissance du produit intérieur brut (PIB), l'urbanisation et l'essor des classes moyennes.