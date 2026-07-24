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BNP Paribas dans le vert avec des propos d'analystes
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 12:25
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BNP Paribas gagne 1,4% vers 105,2 EUR, avec le soutien de certains bureaux d'analystes revenant sur le dossier au lendemain de la publication des résultats trimestriels du groupe bancaire, comme ceux de BofA Securities, qui reste à l'achat avec un nouvel objectif de cours de 130 EUR.

Dans sa note de recherche, le broker américain voit une inflexion positive des bénéfices, avec une croissance annuelle moyenne du BPA supérieure à 15%, ainsi qu'une croissance des revenus de plus de 5%, un ratio coûts/revenus inférieur à 52% et une allocation de capital disciplinée.

BofA Securities pointe aussi des taux de distribution attendus de plus de 70% en 2026, puis de plus de 75% à partir de 2028, ce qui implique un rendement de 10 à 13% par an, parmi les plus élevés d'Europe, ainsi qu'une valorisation déprimée, avec un P/E inférieur à 7 fois.

De son côté, Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur BNP Paribas, l'une de ses valeurs préférées au sein du secteur, avec un objectif de cours très légèrement relevé de 115 à 117 EUR afin d'intégrer la bonne dynamique opérationnelle, notamment dans les banques commerciales.

L'analyste salue des revenus en forte hausse de 12% au 2e trimestre 2026, ainsi qu'un résultat opérationnel et un résultat net supérieurs aux consensus de 6% et 3% respectivement, mais aussi un ratio CET1 qui a atteint l'objectif de 13% dès juin dernier.

"Le groupe a réitéré tous ses objectifs financiers pour 2026 et 2028 et va continuer d'améliorer sa rentabilité. Il devrait également augmenter son niveau de retour de capital aux actionnaires dans le prochain plan stratégique, alors que le titre reste faiblement valorisé", met en avant le bureau d'études.

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