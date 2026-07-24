Football/ Mark van Bommel nommé sélectionneur de la Belgique

L'entraîneur du Royal Antwerp, Mark van Bommel, avant le match Shakhtar Donetsk - Royal Antwerp
L'ancien international néerlandais Mark van Bommel a été nommé sélectionneur de l'équipe de Belgique de football pour un contrat de deux ans qui le mènera jusqu'à l'Euro2028, a déclaré vendredi la Fédération belge de football.
Agé de 49 ans, l'ancien capitaine du Bayern Munich succède au Français Rudi Garcia, dont le contrat qui se termine à la fin du mois n'a pas été renouvelé. La Belgique a atteint en juillet les quarts de finale de la Coupe du monde, où elle a été éliminée 2-1 par l'Espagne.
En Belgique, Mark van Bommel est surtout connu pour avoir, en tant qu'entraîneur de l'Antwerp, conduit le club d'Anvers à un doublé historique Coupe-championnat lors de la saison 2022-2023. Il a également entraîné le PSV Eindhoven et le VfL Wolfsburg.
Sa carrière de joueur l'a mené à Barcelone, Munich, au Milan AC et au PSV Eindhoven. Il a été sélectionné 79 fois en équipe nationale.
(Rédigé par Mark Gleeson, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
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