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Basilique de Saint-Denis: Stéphane Bern pilotera la reconstruction
information fournie par AFP 24/07/2026 à 18:32
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L'animateur Stéphane Bern visite le chantier de rénovation de la basilique cathédrale de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, le 14 mars 2025 ( POOL / Thibaud MORITZ )

L'animateur Stéphane Bern visite le chantier de rénovation de la basilique cathédrale de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, le 14 mars 2025 ( POOL / Thibaud MORITZ )

Stéphane Bern a été élu jeudi président de l'association qui dirige la reconstruction de la flèche et de la tour nord de la basilique cathédrale de Saint-Denis, mais sans la voix de l'édile Insoumis Bally Bagayoko, qui avait fait valoir que cette présidence revenait auparavant au maire de la ville.

"Je suis heureux d'avoir été élu à l'unanimité des votants", s'est félicité l'animateur Stéphane Bern, joint au téléphone par l'AFP.

Il n'a cependant été élu qu'avec les voix de 17 des 27 membres du conseil d'administration de l'association présents au début de la réunion. Car M. Bagayoko et ses soutiens ont quitté la salle avant la tenue du vote, en signe de protestation, selon des participants. Par ailleurs deux membres présents n'y ont pas pris part.

L'association Suivez la flèche pilote le chantier de réfection de la tour nord et de la flèche - frappée par la foudre en 1837 - de la basilique de Saint-Denis, au nord de Paris. Il s'agit de l'un des monuments majeurs du patrimoine français et européen, où sont inhumés 40 rois et 26 reines.

Stéphane Bern succède à la présidence de l'association à Mathieu Hanotin, ancien maire socialiste de Saint-Denis (battu aux élections de mars par M. Bagayoko), qui avait lui-même succédé à l'ancien édile PCF Patrick Braouezec.

"Quand on vient vous solliciter pour servir, il faut servir", a dit à l'AFP M. Bern, qui siégeait déjà au conseil d'administration de l'association. Il a expliqué que l'Etat, auquel appartient la basilique, l'avait incité à se présenter.

"Ma candidature n'était pas contre qui que ce soit, d'ailleurs le maire (Bally Bagayoko) s'est retiré et n'a pas été candidat", a argué l'animateur, assurant que "faire de la politique est la dernière chose qui (l)'intéresse".

La pose de la première pierre du chantier de reconstruction avait eu lieu début 2025. "Le projet est sur les rails, il faut maintenant lui trouver les 10% de budget qui manquent", a expliqué M. Bern qui entend servir de "caisse de résonance", en France comme à l'étranger, pour solliciter de nouveaux mécènes et faire venir davantage de public sur "ce chantier-école formidable".

Il manque "entre 4 et 4,5 millions pour boucler le financement de 38 millions", précise le directeur général de Suivez la flèche, Nicolas Matyjasik, ex-directeur de cabinet adjoint de M. Hanotin à Saint-Denis. Il vante l'expérience et l'envergure de M. Bern pour faire connaître cette basilique de Saint-Denis, "grande soeur de Notre-Dame" de Paris.

En 2018, Stéphane Bern avait été chargé par Emmanuel Macron d'une mission d'identification du patrimoine en péril et de recherche de nouvelles sources de financement pour le restaurer.

Selon son rapport d'activité 2025, cette "mission Bern" a mobilisé 365 millions d'euros (notamment à travers le loto du patrimoine) et revendique avoir achevé 500 chantiers.

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4 commentaires

  • 24 juillet 19:58

    Bam b oul a aurait préféré une mosquée ou un centre inculturel voire une salle de chit ????

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