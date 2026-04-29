BLUELINEA : Bluelinea annonce la mise à disposition de son rapport financier annuel 2025 et fait un point sur sa situation financière

Versailles, le 29 avril 2026

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France et filiale à 81% du Groupe APICIL, annonce la mise à disposition de son rapport financier annuel 2025.

Le document peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse suivante :

Bluelinea Corporate - Documents financiers

Le commissaire aux comptes a certifié les comptes consolidés en attirant l'attention sur la note « Financements et exposition aux risques de liquidité » de l'annexe des comptes consolidés qui précise que les prévisions de trésorerie établies pour les 12 mois prochains font apparaître une situation de trésorerie positive en tenant compte notamment :

De la trésorerie disponible au 31/12/2025 ;

Du prévisionnel d'activité 2026.

Pour rappel, comme annoncé le 9 avril 2026, Bluelinea a connu un début d'année difficile sur le plan commercial caractérisé par un chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 en retrait de 15% par rapport à la même période de 2025. La Société a également annoncé avoir initié des actions stratégiques pour retrouver une dynamique commerciale qui doivent produire leurs effets progressivement au cours des prochains trimestres.

Dans ce contexte, la Société étudie toutes les options permettant, au travers d'un renforcement de ses ressources financières et d'une réduction de ses dépenses, d'assurer le principe de continuité d'exploitation.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, le 9 juillet 2026 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 81% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse : Euronext

Jérôme Fabreguettes Leib

Relations Investisseurs

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