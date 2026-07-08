Bloom Energy recule après la publication du rapport de Hunterbrook sur son carnet de commandes

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8 juillet - ** L'action du fabricant de piles à combustible Bloom Energy BE.N recule de 9,1% à 244,95 dollars

** Bloom affiche un « carnet de commandes » non audité de 20 milliards de dollars, selon un reportage de Hunterbrook Media ** Selon ce rapport, le directeur général de BE, Sridhar, a affirmé que Bloom n’avait « aucune chaîne d’approvisionnement en Chine », mais Hunterbrook a identifié quatre filières d’approvisionnement en scandium liées à la Chine, comprenant des expéditions directes et des flux transitant par la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud

** Le modèle d'offre et de demande de Hunterbrook estime que Bloom aurait besoin à elle seule d'environ 220 tonnes d'oxyde de scandium pour atteindre l'objectif de production annuel de 5 gigawatts fixé par Wall Street

** Le rapport conclut que la montée en puissance de la production de Bloom est « physiquement et commercialement irréalisable » sur la base des chiffres actuels, ce qui laisse présager une pénurie de scandium à l’échelle du secteur d’ici 2028 "Nous examinons actuellement ce rapport et nous rectifierons les informations", déclare Bloom Energy "La plateforme de piles à combustible de Bloom s’appuie sur une chaîne d’approvisionnement diversifiée et internationale, mise en place depuis plus de deux décennies, des relations commerciales de longue date et une technologie exclusive de récupération des matériaux, comme décrit dans nos documents publics et dans notre article de blog du 7 juillet consacré à l’oxyde de scandium", précise Bloom Energy

** En tenant compte des fluctuations de la séance, BE affiche une hausse de 180,67% depuis le début de l’année