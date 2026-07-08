 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bloom Energy recule après la publication du rapport de Hunterbrook sur son carnet de commandes
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 20:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juillet - ** L'action du fabricant de piles à combustible Bloom Energy BE.N recule de 9,1% à 244,95 dollars

** Bloom affiche un « carnet de commandes » non audité de 20 milliards de dollars, selon un reportage de Hunterbrook Media ** Selon ce rapport, le directeur général de BE, Sridhar, a affirmé que Bloom n’avait « aucune chaîne d’approvisionnement en Chine », mais Hunterbrook a identifié quatre filières d’approvisionnement en scandium liées à la Chine, comprenant des expéditions directes et des flux transitant par la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud

** Le modèle d'offre et de demande de Hunterbrook estime que Bloom aurait besoin à elle seule d'environ 220 tonnes d'oxyde de scandium pour atteindre l'objectif de production annuel de 5 gigawatts fixé par Wall Street

** Le rapport conclut que la montée en puissance de la production de Bloom est « physiquement et commercialement irréalisable » sur la base des chiffres actuels, ce qui laisse présager une pénurie de scandium à l’échelle du secteur d’ici 2028 "Nous examinons actuellement ce rapport et nous rectifierons les informations", déclare Bloom Energy "La plateforme de piles à combustible de Bloom s’appuie sur une chaîne d’approvisionnement diversifiée et internationale, mise en place depuis plus de deux décennies, des relations commerciales de longue date et une technologie exclusive de récupération des matériaux, comme décrit dans nos documents publics et dans notre article de blog du 7 juillet consacré à l’oxyde de scandium", précise Bloom Energy

** En tenant compte des fluctuations de la séance, BE affiche une hausse de 180,67% depuis le début de l’année

Valeurs associées

BLOOM ENERGY-A
254,190 USD NYSE -5,65%
Gaz naturel
3,27 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
78,87 USD Ice Europ -0,77%
Pétrole WTI
74,20 USD Ice Europ -0,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 09.07.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS ... Lire la suite

  • Graham Platner, candidat au Sénat pour l'Etat du Maine, prend la parole lors d'un meeting électoral à Portland, dans le Maine, le 17 mai 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )
    Accusé de viol, un important candidat démocrate renonce à la course au Sénat américain
    information fournie par AFP 09.07.2026 03:29 

    Le démocrate américain Graham Platner a annoncé mercredi renoncer à briguer un siège au Sénat après des accusations de viol, qu'il dément, mais qui ont entraîné de nombreux appels à se retirer de cette course cruciale pour la majorité au Congrès. "Nous suspendons ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump au sommet de l'Otan à Ankara, le 8 juillet 2026 en Turquie ( AFP / SAUL LOEB )
    Sommet de l'Otan: Trump oublie la colère, joue l'unité avec les alliés
    information fournie par AFP 09.07.2026 02:23 

    "Beaucoup d'amour dans la pièce", selon Donald Trump: les alliés de l'Otan ont affiché leur unité mercredi à Ankara, à l'issue d'un sommet au cours duquel le président américain a alterné virulentes attaques et un ton extraordinairement conciliant. Dans leur déclaration ... Lire la suite

  • Des personnes en deuil portent le cercueil d'Ali Khamenei, le défunt guide suprême iranien, au mausolée de l'imam Ali à Najaf, en Irak, le 8 juillet 2026 ( AFP / Hussein FALEH )
    L'Iran va inhumer l'ayatollah Khamenei, épilogue de six jours de cérémonies
    information fournie par AFP 09.07.2026 01:48 

    L'Iran va inhumer jeudi l'ayatollah Ali Khamenei, à l'issue de six jours qui auront vu la dépouille du guide suprême traverser de hauts lieux du chiisme dans le pays et l'Irak voisin, des cérémonies dont son fils et successeur a jusqu'ici été absent. Tué le 28 ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,84 -0,81%
CAC 40
8 252,66 -2,18%
Or
4 061,47 -0,40%
EUR/USD SPOT
1,14264 +0,07%
2CRSI
32,42 -10,93%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank