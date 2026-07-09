(Actualisé avec Meta, Polestar, cours en avant-Bourse, contrats à terme)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse pour le Dow Jones

.DJI (-0,12%) et en hausse de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,57% pour le Nasdaq .IXIC :

* PEPSI PEP.O a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au deuxième trimestre, le géant des boissons bénéficiant d'une reprise de la demande de snacks salés aux États-Unis et d'une demande soutenue pour les sodas sans sucre.

L'action recule d'environ 2% en avant-Bourse dans des échanges volatiles.

* Le SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS continue de susciter un vif intérêt chez les investisseurs après les récentes opérations de prise de bénéfices.

Selon une source, la demande pour l'introduction en Bourse aux Etats-Unis du géant sud-coréen des puces SK Hynix a représenté plus de sept fois le nombre d'actions disponibles, ce qui souligne l'énorme intérêt des investisseurs pour cette entreprise clé de la chaîne d'approvisionnement de l'IA qui doit faire ses débuts à Wall Street vendredi.

* META PLATFORMS META.O prévoit de commencer à fabriquer une puce d'IA à partir de septembre, dans le cadre de son projet visant à porter sa puissance de calcul totale à 14 gigawatts l'année prochaine, selon une note interne vue par Reuters.

L'action recule de 2% en avant-Bourse.

* LEVI STRAUSS LEVI.N - Le fabricant de jeans recule de 6% en avant-Bourse malgré la révision à la hausse de sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, la valeur moyenne de la fourchette s'étant avérée légèrement inférieure aux attentes, et alors que les incertitudes économiques pèsent sur les dépenses des consommateurs.

* POLESTAR PSNY.O a fait état jeudi d'une baisse de 4% de ses volumes de ventes trimestriels, quelques semaines après que le constructeur de véhicules électriques s'est vu infliger une interdiction d'accès au marché américain à compter de l'année-modèle 2027.

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O a indiqué que l'acquisition de WARNER BROS DISCOVERY WBD.O ne serait pas finalisée avant le 22 juillet, a annoncé mercredi le bureau du procureur général de l'Oregon, ce qui repousse d'une semaine supplémentaire la date prévue.

* HONEYWELL TECHNOLOGIES Technologies HON.O a relevé mercredi sa prévision de bénéfice pour le second semestre et l'ensemble de l'exercice 2026, après avoir procédé à un regroupement d'actions à raison de deux actions pour une.

* VENTURE GLOBAL VG.N - Le producteur américain de GNL a fait état mercredi d'une hausse de 69% de ses frais moyens de liquéfaction au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents, profitant de la hausse des prix mondiaux déclenchée par la fermeture du détroit d'Ormuz.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

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