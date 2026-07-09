Taïwan sur le pied de guerre avant l'arrivée du plus gros typhon depuis 1995

Des habitants installent des sacs de sable pour se protéger du typhon Bavi, le 9 juillet 2026 à Taipei, sur l'île de Taïwan ( AFP / I-Hwa Cheng )

Sacs de sable empilés, bateaux fermement amarrés, autorités en état d'alerte: Taïwan se prépare jeudi à l'arrivée des vents "destructeurs" du plus gros typhon que le territoire ait connu depuis 1995, selon les services météorologiques taïwanais.

Le typhon Bavi , qui a déjà frappé plusieurs îles du Pacifique, doit toucher le nord de l'île vendredi et samedi avant de s'abattre sur la Chine.

Des vents "relativement destructeurs" risquent de "causer des dégâts" dans la ville taïwanaise de Keelung et dans le comté de Yilan, a expliqué à l'AFP Jason Cheng, prévisionniste à l'Administration météorologique centrale (CWA).

A Taipei, les habitants ont empilé des sacs de sable à l'entrée des commerces récemment inondés, tandis que les pêcheurs amarraient solidement leurs bateaux, les autorités exhortant la population à prendre des précautions.

Après avoir entraîné des destructions sur les îles de Guam et des Mariannes du Nord en tant que super-typhon, Bavi a été rétrogradé au rang de typhon. Il affiche désormais des rafales à 227 km/h, selon CWA.

Avec un rayon de vents violents s'étendant sur 380 kilomètres, il s'agit du plus grand typhon à frapper Taïwan depuis 1995, date à laquelle les méthodes de mesure ont changé, selon M. Cheng.

Un pêcheur sécurise les amarres de son bateau avant l'arrivée du typhon Bavi à Keelung, le 8 juillet 2026 dans le nord-est de Taïwan ( AFP / I-Hwa Cheng )

L'impact le plus fort est attendu dans les régions septentrionales, notamment Yilan et Keelung, mais "même les zones éloignées du centre du typhon pourraient être affectées et doivent rester vigilantes", a-t-il averti.

Bavi devrait déverser de fortes pluies sur le nord et le centre de Taïwan au cours des trois prochains jours, avec jusqu’à un mètre (trois pieds) d’eau susceptible de tomber dans les zones montagneuses, a ajouté lors d’un point de presse le prévisionniste de la CWA Lin Po-dong.

"Bavi s’est légèrement affaibli ces dernières heures, mais il reste un typhon puissant", a indiqué Lin Po-dong, précisant que l’œil de la tempête devrait passer au-dessus des eaux situées au nord de Taïwan.

"Le typhon devrait avoir son impact maximal entre vendredi soir et la journée de samedi", selon le prévisionniste.

"Trop dangereux"

La plupart des lignes de ferry vers les îles périphériques ont été suspendues et de nombreux vols annulés.

La population est invitée à rester à l'écart du littoral, des vagues de quatre à six mètres ayant déjà été enregistrées au large du comté de Taitung et de l'île des Orchidées.

Des bateaux dans le port de Keelung, avant l'arrivée du typhon Ravi, le 8 juillet 2026 dans le nord-est de Taïwan ( AFP / I-Hwa Cheng )

Dans un port de Keelung, Tung Wan-tsai se dit "un peu inquiet" à l'approche du typhon. "Il est énorme", relève ce propriétaire d'un bateau, âgé de 75 ans. "Même s'il ne touche pas directement les côtes, le rayon de ses vents de tempête est très vaste"s.

Capitaine d'un navire de pêche, Chang Ting-hsin, 53 ans, explique être rentré au port une semaine plus tôt que prévu.

"Il faut absolument rentrer", a-t-il déclaré en déchargeant sa cargaison, "si vous ne revenez pas, c’est tout simplement trop dangereux".

Dans le comté oriental de Hualien, 187 personnes vivant en aval d’un lac de barrage ont été évacuées de leurs habitations.

Sur les îles du sud-ouest du Japon, écoles et supermarchés fermeront leurs portes vendredi.

Des dizaines de vols ont été annulés, les producteurs d’ananas ont avancé la récolte de leurs fruits et les pêcheurs ont sécurisé leurs bateaux à l'approche de Bavi, selon les médias japonais.

Des vagues se brisent contre une digue à Keelung, le 9 juillet 2026 dans le nord-est de Taïwan ( AFP / I-Hwa Cheng )

"Veuillez rester en état d'alerte maximale face aux risques de glissements de terrain, d'inondations dans les zones basses, ainsi que de montée du niveau des rivières et de crues", a indiqué le bureau du tourisme de l'île Ishigaki dans un communiqué.

Après Taïwan, Bavi devrait toucher terre dans l'est de la Chine ce weekend.

Le réchauffement des océans favorise l'intensification des tempêtes tropicales et augmente l'humidité, qui peut se transformer en fortes pluies. Les océans mondiaux viennent de connaître leur mois de juin le plus chaud jamais observé, sous l'effet combiné d'El Niño et du dérèglement climatique, selon l'observatoire européen Copernicus Marine.