BlackRock se montre plus prudent vis-à-vis des actions américaines et adopte une position optimiste sur les bons du Trésor à court terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le BlackRock Investment Institute a annoncé avoir revu à la baisse sa perspective sur les actions américaines, la ramenant à « neutre », invoquant la volatilité liée à l'intelligence artificielle, et a relevé sa note sur les bons du Trésor, en privilégiant les titres à court terme.

Cette décision prise par la branche de recherche du plus grand gestionnaire d'actifs au monde constitue un signal notable de prudence vis-à-vis des actions américaines et un vote de confiance en faveur des bons du Trésor, considérés comme une valeur refuge.

Voici les détails:

* Le BlackRock Investment Institute a mis fin à une « position de surpondération des actions américaines maintenue depuis longtemps », en revoyant sa position à la baisse vers « neutre » « afin de gérer la volatilité potentielle liée au développement de l’IA », ont déclaré Jean Boivin, directeur du BlackRock Investment Institute (BII), Rick Reider, directeur des investissements (CIO) de BlackRock pour les titres à revenu fixe, et Wei Li, stratège en chef mondial de BlackRock, dans une note datée du 12 octobre.

* Le BII abandonne sa position de « sous-pondération des bons du Trésor américain » maintenue pendant la majeure partie des six dernières années, les analystes adoptant désormais une position de « surpondération » sur les échéances courtes, pour lesquelles ils estiment que les anticipations de hausse des taux sont exagérées.

* BII adopte une position neutre sur les bons du Trésor à plus longue échéance et une position moins négative sur la dette publique japonaise, estimant que le rapport risque/rendement des investissements s’est amélioré.