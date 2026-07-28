bioMérieux se distingue malgré l'abaissement des objectifs de moyen terme

(Zonebourse.com) - Le spécialiste du diagnostic in vitro ( 4,46%, à 73,85 euros) a confirmé mardi ses objectifs financiers pour 2026 après avoir publié des résultats semestriels marqués par une activité pénalisée par une saison respiratoire moins dynamique, mais soutenue par la bonne performance de ses principaux moteurs de croissance. Le groupe a toutefois revu à la baisse ses ambitions financières à moyen terme en raison d'un environnement géopolitique et macroéconomique plus incertain.

bioMérieux a enregistré un chiffre d'affaires de 1,97 milliard d'euros au premier semestre, en progression organique de 0,2%, les ventes des panels respiratoires BIOFIRE ayant reculé de 17% sur fond de moindre circulation des virus respiratoires. En revanche, les quatre moteurs de croissance du plan stratégique GO28 ont affiché une progression organique de 6%, portée notamment par la microbiologie, les applications industrielles et les panels non respiratoires Biofire. Au deuxième trimestre, la croissance organique des ventes s'est accélérée à 5%, et à 7% hors panels respiratoires.

Le résultat opérationnel courant contributif (ROCC) ou CEBIT a reculé de 4,9% en données organiques, à 313 millions d'euros, affecté notamment par un effet de change négatif de 35 millions d'euros. Le bénéfice net part du groupe a en revanche bondi de 41%, à 226 millions d'euros, tandis que le free cash-flow a progressé de 76%, à 299 millions d'euros.

Fort de l'accélération observée au deuxième trimestre, bioMérieux a confirmé ses prévisions pour 2026, tablant sur une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5% et une progression du CEBIT comprise entre 0 et 10%. En revanche, le groupe a abaissé ses objectifs pour 2027 et 2028, visant désormais une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires de 3 à 6%, contre un objectif précédent de 7% en moyenne sur la période 2024-2028, tout en visant une croissance du CEBIT, le résultat opérationnel contributif, supérieure à celle des ventes.

L'avis des analystes

Pour AllInvest Securities, la publication semestrielle du groupe est légèrement supérieure aux attentes sur la croissance et globalement alignée sur la marge, avec un deuxième trimestre plus dynamique qu'anticipé.

Le constat est sensiblement le même pour UBS, qui a observé un dépassement des attentes sur la période d'avril à juin. Sur l'ensemble du semestre, la banque suisse relève que l'Ebit a manqué le consensus de seulement 1%, mais qu'il a bénéficié du remboursement de droits de douane, ce qui signifie que le retard sous-jacent est en réalité plus important.

UBS reste à neutre sur le titre bioMérieux, avec une cible de cours à 12 mois de 80 euros.

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