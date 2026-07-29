Biogen va de l'avant et dépasse les attentes au 2e trimestre

Soutenu par la croissance de son portefeuille de produits, Biogen a publié des résultats trimestriels surpassant les prévisions du consensus. Par conséquent, le groupe a relevé sa guidance de BPA ajusté pour 2026 tout en ajustant ses objectifs de BPA en publiés afin de tenir compte de l'impact de la récente acquisition d'Apellis et des paiements d'étapes.

A première vue, cela pourrait faire peur : le bénéfice net publié de Biogen a chuté de 85%, passant de 635 à 97,5 MUSD en l'espace de douze mois. Sauf que le consensus des analystes était beaucoup plus pessimiste et tablait sur une perte de 106 MUSD. Ces chiffres constituent donc une bonne surprise et le BPA ressort finalement à 0,66 USD (-85% aussi) quand le consensus tablait sur -1,01 USD.

En données ajustées (c'est-à-dire non-GAAP), le bénéfice net ressort à 536 MUSD, en baisse de 33,2%, avec un BPA de 3,60 USD, en baisse de 34%.

Le groupe explique la contraction des bénéfices par les charges liées à l'acquisition d'Apellis, les dépenses d'IPR&D acquise et la poursuite des investissements dans les programmes cliniques de phase 3.

De son côté, le chiffre d'affaires progresse de 3% sur un an à 2,74 MdsUSD, surpassant encore le consensus qui visait plus modestement 2,46 MdsUSD.

Dans le détail, les ventes de SPINRAZA, un traitement contre l'amyotrophie spinale (SMA), progressent de 2% à 402 MUSD. Celles de SKYCLARYS, indiqué dans le traitement de l'ataxie de Friedreich, augmentent de 29% à 168 MUSD. Enfin, les ventes de ZURZUVAE, destiné au traitement de la dépression du post-partum, bondissent de 53% à 71 MUSD.

Les produits issus de l'acquisition d'Apellis ont également contribué aux résultats, avec 97 MUSD de chiffre d'affaires comptabilisés pour SYFOVRE, un traitement contre la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et 30 MUSD pour EMPAVELI, indiqué dans le traitement de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), depuis la finalisation de l'opération le 14 mai 2026.

Enfin, le free cash flow (Non-GAAP) atteint 408 MUSD, contre 134 MUSD un an plus tôt, soit une hausse de 203,8%.

"Ce trimestre reflète les progrès significatifs réalisés par Biogen dans son repositionnement en vue d'une croissance durable à long terme. Alors que nous entrons dans une période riche en publications de données cliniques, nous concrétisons notre vision d'un nouveau Biogen, doté d'une activité commerciale en croissance, d'un portefeuille avancé solide et d'un pipeline en expansion", a commenté le directeur général Christopher A. Viehbacher.

Pour 2026, Biogen relève sa guidance sous-jacente de BPA ajusté à une fourchette de 15,85 à 16,85 USD, contre 15,25 à 16,25 USD précédemment. En revanche, la guidance publiée est abaissée, attendue entre 12 et 13 USD (vs 14,25 à 15,25 USD précédemment) afin d'intégrer l'impact attendu des charges d'IPR&D acquise, des paiements d'étapes et de la dilution d'environ 0,85 USD par action liée à l'acquisition d'Apellis.

Le groupe prévoit toujours une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 4 à 6% pour l'ensemble de l'exercice.

Pour rappel, le titre a conclu la séance d'hier sur un gain de 2,7% et signe une progression de l'ordre de 17% depuis le début de l'année.