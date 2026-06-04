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Biogen en hausse après que la FDA a accordé le statut de « percée thérapeutique » à un médicament destiné au traitement d'une maladie neuromusculaire
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** L'action de Biogen BIIB.O progresse de 1,1 % à 198,02 $ avant l'ouverture du marché

** Le laboratoire pharmaceutique annonce que la Food and Drug Administration américaine a accordé la désignation de « thérapie innovante » à son médicament expérimental salanersen pour le traitement de l'amyotrophie spinale (SMA)

** Le statut de « thérapie innovante » vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter des affections graves ou des besoins médicaux non satisfaits

** L'AMS est une maladie génétique rare qui provoque une faiblesse musculaire sévère et peut être mortelle

** Cette désignation s'appuie sur des données préliminaires indiquant que le médicament pourrait offrir une amélioration substantielle par rapport aux traitements actuellement disponibles - BIIB

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 11,4 % depuis le début de l'année

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