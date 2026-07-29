Biogen dépasse les prévisions trimestrielles grâce à la croissance tirée par ses nouveaux médicaments

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Biogen BIIB.O a annoncé mercredi un bénéfice et un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à la forte demande pour ses médicaments destinés au traitement des maladies rares, tandis que les ventes de ses médicaments traditionnels contre la sclérose en plaques restaient sous pression.

Les investisseurs observent attentivement si les récents accords et les nouveaux produits, notamment son médicament contre la maladie d’Alzheimer, Leqembi, pourront relancer la croissance et aider l’entreprise à faire face à la concurrence croissante et à la pression sur les prix qui pèsent sur son portefeuille vieillissant de médicaments contre la sclérose en plaques.

Malgré un trimestre encourageant, Biogen a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 12 (XX,XX euros) et 13 (XX,XX euros) dollars, contre une fourchette comprise entre 14,25 (XX,XX euros) et 15,25 (XX,XX euros) dollars par action précédemment, ce qui reflète un impact de 3,85 (XX,XX euros) dollars par action lié aux charges d'acquisition.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient sur un bénéfice de 12,72 (XX,XX euros) dollars par action pour 2026.

Le laboratoire pharmaceutique a indiqué que son rachat , d’un montant de 5,6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, d’Apellis Pharmaceuticals en début d’année entraînerait une baisse de 85 cents par action de son bénéfice annuel.

Cette opération, la plus importante de Biogen depuis le rachat de Reata Pharmaceuticals en 2023, lui a permis de prendre pied dans le domaine du traitement des maladies rénales et d’accéder à deux médicaments approuvés pour le traitement de maladies rares, qui ont généré un chiffre d’affaires combiné d’environ 689 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars l’année dernière.

Les ventes mondiales du Leqembi, le médicament de Biogen contre la maladie d’Alzheimer, développé en collaboration avec Eisai 4523.T , ont augmenté de 15 % par rapport à l’année précédente pour atteindre environ 184 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, la demande ayant pris de l’ampleur après que les inquiétudes initiales concernant le coût, l’efficacité et les effets secondaires eurent freiné son lancement.

Biogen s'attend à ce que les récentes autorisations accordées aux États-Unis pour une formulation sous-cutanée plus pratique du Leqembi stimulent l'adoption du traitement par les patients.

Sur une base ajustée, le bénéfice par action s’est établi à 3,60 (XX,XX euros) dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre une prévision de 2,95 (XX,XX euros) dollars par action.

Le chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 2,74 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dépassant les estimations de 2,46 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

Les ventes de médicaments traditionnels contre la sclérose en plaques, tels que le Tecfidera, ont reculé de 13 % par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 963 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars.