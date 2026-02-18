Bharat Petroleum et HPCL Mittal achètent du pétrole vénézuélien, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Shariq Khan et Nidhi Verma

L'entreprise publique indienne Bharat Petroleum Corp BPCL.NS a effectué son tout premier achat de pétrole vénézuélien, et le raffineur privé HPCL Mittal Energy Ltd (HMEL) a acheté du brut du pays sud-américain pour la première fois en deux ans, ont déclaré mercredi trois sources familières avec le commerce.

Les deux raffineurs ont acheté chacun un million de barils de brut vénézuélien de qualité Merey, ont précisé les sources. Le pétrole lourd , acheté dans le cadre de deux transactions distinctes, devrait être chargé sur un très gros transporteur de brut afin d'économiser sur les coûts de transport, et portera les importations indiennes de brut vénézuélien à au moins 6 millions de barils jusqu'au mois d'avril, ont indiqué les sources. Bharat Petroleum et HMEL ont acheté le pétrole vénézuélien au négociant Vitol, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat pour discuter de détails confidentiels. Les détails du prix n'ont pas été immédiatement connus.

BPCL et HMEL n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Vitol s'est refusé à tout commentaire. HMEL, une coentreprise de l'entreprise publique Hindustan Petroleum Corp HPCL.NS et du magnat de l'acier Lakshmi Niwas Mittal, a déjà reçu du pétrole vénézuélien en février 2024, selon les données sur les flux commerciaux de LSEG et Kpler. Les raffineurs indiens ont acheté du pétrole vénézuélien pour diversifier leur approvisionnement tout en réduisant les importations de pétrole russe, une mesure qui a aidé New Delhi à conclure un accord commercial provisoire avec Washington. HMEL a suspendu les importations de pétrole russe en octobre. New Delhi n'a pas officiellement annoncé son intention de mettre fin aux importations de pétrole russe, mais les raffineurs indiens ont évité le pétrole russe.

Reliance Industries , Indian Oil Corp et HPCL ont déjà acheté du pétrole vénézuélien à un prixinférieur de 6,5 à 7 dollars par baril au prix de référence du pétrole brut de Dubaï. Les négociants Vitol et Trafigura commercialisent et vendent le pétrole du pays sud-américain depuis janvier, en vertu de licences accordées par les États-Unis dans le cadre d'un accord d'approvisionnement entre Caracas et Washington.

BPCL répartira la cargaison à parts égales entre le port de Kochi, dans l'État méridional du Kerala, pour sa raffinerie de Kochi (310 000 barils par jour), et le port de Sikka, dans l'État occidental du Gujarat, pour sa raffinerie de Bina (156 000 barils par jour), située dans le centre de l'Inde. HMEL importe du brut par le port de Mundra, dans l'ouest de l'État du Gujarat, pour sa raffinerie de Bathinda, dans le nord de l'Inde, qui a une capacité de 226 000 barils par jour. Les exportations de pétrole vénézuélien vers les États-Unis devraient également augmenter en avril, le raffineur Valero Energy VLO.N devant recevoir jusqu'à 6,5 millions de barils de brut vénézuélien en mars, Chevron augmentant rapidement ses expéditions du pays vers les États-Unis et d'autres raffineurs américains cherchant à acheter directement au Venezuela, ont déclaré des sources à Reuters.