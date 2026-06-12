SpaceX prêt à un décollage historique à Wall Street, Elon Musk promet Mars

Un écran situé à New York retransmet la prise de parole d'Elon Musk à Starbase, Texas, le 12 juin 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Elon Musk a réaffirmé vendredi son intention d'emmener des êtres humains sur Mars, juste avant l'entrée en Bourse de sa société SpaceX, qui s'annonce comme la plus importante de l'histoire.

"SpaceX souhaite pouvoir vous emmener sur la Lune, sur Mars et, à terme, encore plus loin, et je suis convaincu qu'avec l'incroyable équipe dont nous disposons ici chez SpaceX, nous y parviendrons pour vous", a assuré M. Musk depuis le siège du groupe, à Starbase (Texas).

L'action SpaceX ne s'échangeait pas encore à 14H00 GMT (16H00 à Paris) - son lancement n'étant prévu que plus tard dans la journée.

Mais l'appétit des investisseurs, petits comme grands, laisse déjà entrevoir un succès.

"J'achèterai une action dès qu'elle sera cotée, juste pour voir comment ça se passe. Les gens veulent participer à ce qu'Elon Musk construit", a confié à un journaliste de l'AFP Adam Ennis, 35 ans, conseiller en gestion de patrimoine.

Gwynne Shotwell, numéro 2 de SpaceX, avec d'autres employés et cadres de l'entreprise, après avoir sonné la cloche d'ouverture du Nasdaq, le 12 juin 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Comme lui, une centaine de personnes se sont rassemblées vendredi matin devant les bâtiments du Nasdaq, à Times Square (New York), où les écrans géants ont diffusé des publicités pour SpaceX.

L'entreprise a confirmé jeudi son objectif de lever 75 milliards de dollars lors de l'opération, le triple du record mondial détenu depuis 2019 par le pétrolier Saudi Aramco.

SpaceX a la possibilité d'émettre plus d'actions que prévu, selon la demande, ce qui ferait monter la cagnotte à 86 milliards au maximum.

Le groupe est désormais valorisé 1.765 milliards de dollars, soit l'une des dix plus grosses capitalisations boursières du monde.

Les dix plus importantes introductions en Bourse de tous les temps et l'objectif record de 75 milliards de dollars de levée de fonds fixé par SpaceX, la société d'Elon Musk, pour son entrée vendredi sur le Nasdaq de New York ( AFP / Jonathan WALTER )

"Il y a une bonne chance que le cours de l'action bondisse" vendredi une fois cotée, prévient Jay Ritter, spécialiste des entrées en Bourse à l'université de Floride.

Les critiques inaudibles

SpaceX est à ce point sûr de son fait qu'il réserve une part importante des actions nouvelles à des investisseurs individuels.

Beaucoup d'entre eux adhèrent à la vision d'Elon Musk, celle d'un conglomérat multi-facettes, hétéroclite pour certains, entre fusées, intelligence artificielle (IA), puces, internet par satellite et réseau social.

C'est aussi un groupe dont la croissance a ralenti l'an dernier et qui a perdu près de cinq milliards de dollars en 2025, lesté par des investissements massifs dans l'IA.

"Nous avons une vision à très long terme. Je ne souhaite pas me concentrer sur les résultats trimestriels", a commenté la numéro 2 de SpaceX, Gwynne Shotwell, vendredi matin sur la chaîne CNBC.

Elon Musk à Paris le 16 juin 2023 ( AFP / Alain JOCARD )

"Je ne dis pas que nous négligerons nos investisseurs. Mais ceux qui investissent dans SpaceX et SpaceX AI doivent comprendre que nos activités sont résolument tournées vers l'avenir et que nous devons penser à la fois à l'avenir et à la situation actuelle", a-t-elle ajouté.

"Parfois, ce n'est pas tant ce que fait l'entreprise qui compte, mais plutôt le fait que les gens veulent s'identifier à la marque qu'(Elon Musk) a créée", note pour sa part Sarin Sio, du cabinet Dovetail.

Fortune de 1.000 milliards de dollars

Ce que vend Elon Musk aux investisseurs, bien plus que les activités qui rapportent déjà, comme le lanceur Falcon ou le réseau internet Starlink, c'est un potentiel et des marchés qui n'existent pas encore, comme celui des centres de données dans l'espace.

Aucune autre entreprise de cette taille ne parle de coloniser la Lune ou Mars comme le fait SpaceX.

Un accueil favorable à Wall Street vendredi pourrait propulser la fortune d'Elon Musk au-delà du seuil symbolique des mille milliards de dollars, du jamais-vu.

Une effigie gonflable d'Elon Musk lors d'une manifestation contre l'IA Grok, à New York, le 11 juin 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Selon les calculs du Washington Post, il a déjà franchi cette barre, mais la référence, le site du magazine Forbes, le situe encore en-deçà.

La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a appelé mercredi le gendarme des marchés, la SEC, à suspendre cette entrée en Bourse le temps de vérifications pour s'assurer que les investisseurs ne sont pas floués.

"Mille milliards de dollars dans les mains d'un seul homme, c'est incompatible non seulement avec une économie juste mais aussi avec une démocratie saine", a commenté Nabil Ahmed, de l'ONG Oxfam aux Etats-Unis.