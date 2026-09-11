Berkshire Hathaway Energy va fermer l'usine d'exportation de GNL de Cove Point, dans le Maryland, pour son entretien annuel

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par Scott DiSavino et Curtis Williams

La société américaine Berkshire Hathaway Energy prévoit de fermer son usine d’exportation de GNL de Cove Point, dans le Maryland, vers le 19 septembre, pour une durée d’environ deux semaines, afin d’effectuer sa maintenance annuelle, selon un communiqué de la société.

* Au cours des huit premiers mois de 2026, elle a exporté 3,58 millions de tonnes métriques, selon les données de la société financière LSEG. L'usine est capable de transformer environ 0,8 bcfd de gaz en GNL.

* Le volume de gaz naturel acheminé vers l’usine s’est élevé en moyenne à environ 0,9 milliard de pieds cubes par jour (bcfd) depuis le début du mois de septembre, selon les données de la société financière LSEG. Les usines acheminent souvent plus de gaz qu’elles ne peuvent en transformer en GNL, car elles utilisent une partie de ce combustible pour faire fonctionner leurs équipements.

* Les usines américaines d’exportation de GNL ferment généralement pour des opérations de maintenance programmées au printemps ou à l’automne, lorsque la demande mondiale de gaz pour le chauffage ou la climatisation est plus faible qu’au cours des mois d’hiver et d’été, qui constituent les périodes de pointe.

* Berkshire Hathaway Energy est une filiale du conglomérat multinational américain Berkshire Hathaway BRKa.N . Elle exploite Cove Point et détient 75 % de l’installation. Les 25 % restants sont détenus par des filiales de Brookfield Asset Management BAMa.TO .

* Le GNL de Cove Point est vendu dans le cadre de contrats de 20 ans à une filiale de GAIL (India) GAIL.NS et à ST Cove Point, une coentreprise entre des filiales de la société de négoce japonaise Sumitomo 8053.T et Tokyo Gas 9531.T .