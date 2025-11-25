 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 983,28
+0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Berenberg abaisse l'objectif d'Air Products et signale les risques liés au projet de la Louisiane
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 13:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Berenberg réduit l'objectif de prix de la société de gaz industriels Air Products APD.N à 275 $ contre 320 $

** Les actions d'APD chutent marginalement durant les transactions de pré-marché

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 7,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que le récent gel du projet d'hydrogène propre d'Exxon à Baytown suggère que le projet d'hydrogène bleu en Louisiane pourrait prendre fin avec la cession des actifs de séquestration du carbone et de production d'ammoniac

** La société de courtage s'attend à une rentabilité plus faible et à un risque d'annulation plus élevé pour le projet Louisiana blue ammonia, ainsi qu'à une contribution plus incertaine du projet NEOM

** L'alternative - qu'Air Products vende de l'ammoniac de base potentiellement même sans prime de capture du carbone - n'est tout simplement pas attrayante, à notre avis ", dit la maison de courtage

** 16 des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, huit comme "conservée" et une comme "vendue" ou inférieure; la prévision médiane est de 312,67 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 11,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AIR PROD&CHEMICA
256,420 USD NYSE -0,34%
EXXON MOBIL
115,925 USD NYSE -1,00%
Gaz naturel
4,55 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,11 USD Ice Europ -0,41%
Pétrole WTI
58,64 USD Ice Europ -0,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank