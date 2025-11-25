Berenberg abaisse l'objectif d'Air Products et signale les risques liés au projet de la Louisiane

25 novembre - ** Berenberg réduit l'objectif de prix de la société de gaz industriels Air Products APD.N à 275 $ contre 320 $

** Les actions d'APD chutent marginalement durant les transactions de pré-marché

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 7,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que le récent gel du projet d'hydrogène propre d'Exxon à Baytown suggère que le projet d'hydrogène bleu en Louisiane pourrait prendre fin avec la cession des actifs de séquestration du carbone et de production d'ammoniac

** La société de courtage s'attend à une rentabilité plus faible et à un risque d'annulation plus élevé pour le projet Louisiana blue ammonia, ainsi qu'à une contribution plus incertaine du projet NEOM

** L'alternative - qu'Air Products vende de l'ammoniac de base potentiellement même sans prime de capture du carbone - n'est tout simplement pas attrayante, à notre avis ", dit la maison de courtage

** 16 des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, huit comme "conservée" et une comme "vendue" ou inférieure; la prévision médiane est de 312,67 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 11,5 % depuis le début de l'année