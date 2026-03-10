Revirement des autorités américaines sur un potentiel traitement contre l'autisme

Cinq mois après que l'administration Trump a annoncé en fanfare autoriser un traitement non prouvé contre certaines formes d'autisme, l'Agence américaine du médicament (FDA) a fait volte-face mardi ( AFP / Patrick T. Fallon )

Cinq mois après que l'administration Trump a annoncé en fanfare autoriser un traitement non prouvé contre certaines formes d'autisme, l'Agence américaine du médicament (FDA) a fait volte-face mardi.

La prise de l'acide folinique (leucovorin en anglais) reste non-autorisée contre certaines formes d'autisme, un trouble complexe du neurodéveloppement au spectre large, contrairement à une annonce précédente de l'administration Trump.

En revanche, ce traitement, jusqu'alors autorisé pour prévenir certains effets secondaires de chimiothérapie, pourra désormais bénéficier aux personnes souffrant d'un syndrome génétique rare dit de déficit cérébral en folates.

"Cela donne espoir à de nombreux parents d'enfants autistes quant à la possibilité d'améliorer leur vie", avait lancé en septembre le président Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche au cours de laquelle il avait piétiné le consensus scientifique et multiplié les assertions polémiques au sujet de l'autisme.

La communauté médicale et scientifique américaine avait vivement condamné sa remise en cause du paracétamol et des vaccins, et avait critiqué cette autorisation annoncée comme bien trop prématurée.

Si quelques études menées sur un nombre très restreint de patients ont suggéré que la prise d'acide folinique pouvait aider à réduire certaines difficultés de communication ou d'interactions liées à l'autisme, cette piste nécessite encore beaucoup de recherches.

Son autorisation à ce stade risquait donc de "susciter de faux espoirs" avaient mis en garde des dizaines de spécialistes de l'autisme dans une lettre commune.

Malgré la volonté de Donald Trump de voir ce traitement approuvé, l'Agence américaine du médicament a rétro-pédalé faute "de données suffisantes", a reconnu un responsable de la FDA auprès de NBC News.

Certaines personnes autistes pourront toutefois prendre de l'acide folinique si elles souffrent d'un déficit cérébral en folates ou si leur médecin leur prescrit ce traitement en dehors des indications approuvées.