information fournie par Boursorama avec AFP • 10/03/2026 à 16:15

Boeing a livré 51 avions en février, du jamais vu depuis 2017

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le constructeur aéronautique Boeing a livré 51 avions au mois de février, le niveau le plus élevé pour le deuxième mois de l'année depuis 2017, et a également fini d'écouler son stock d'avions fabriqués avant 2023, a-t-il annoncé mardi.

Au cours du deuxième mois de l'année, l'avionneur a remis 43 exemplaires de son appareil vedette, le 737 MAX, alors que la moyenne était plutôt autour d'une vingtaine livrés en février depuis une dizaine d'années.

La compagnie américaine American Airlines en a reçu onze, devant une autre compagnie des Etats-Unis Southwest (quatre) et l'Irlandaise Ryanair (quatre). Et la compagnie chinoise Schenzhen a reçu le dernier appareil fabriqué avant 2023.

Fin janvier 2024, l'avionneur entreposait encore 140 exemplaires du 737 MAX construits avant 2023, destinés en grande partie à des compagnies chinoises. Il venait tout juste de reprendre ses livraisons vers la Chine, suspendues après les accidents du 737 MAX 8 en 2018 et 2019, qui ont fait 346 morts.

Les autres livraisons faites en février portent sur trois 787 Dreamliner, deux 777 en version fret et trois 767.

Depuis le début de l'année, le groupe a livré 97 avions, dont 80 exemplaires du 737 MAX.

Du côté des commandes, Boeing a fait état mardi de 21 commandes brutes. Après annulations et conversions diverses, les commandes nettes ressortent à six avions.

La compagnie canadienne WestJet a modifié une commande pour six 737 MAX en commande pour deux gros porteurs 787 Dreamliner.

Depuis le début de l'année, Boeing a reçu 128 commandes brutes et 118 commandes nettes.

Son carnet de commandes portait sur 6.741 avions, dont 4.372 737 MAX.