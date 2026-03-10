Régulation des marchés financiers : Paris et Berlin poussent pour une supervision européenne, Dublin et Luxembourg veulent garder les autorités nationales

La Commission européenne espère que la supervision unique permettra de mieux mobiliser l'épargne au service des entreprises, alors qu'elle dort massivement sur des livrets bancaires.

( AFP / NICOLAS TUCAT )

La France et l'Allemagne ont appelé mardi 10 mars les États membres à avancer sur le renforcement du marché unique, vaste projet pour améliorer la compétitivité de l'UE, notamment en passant la supervision des marchés financiers au niveau européen plutôt que national.

La Commission européenne a proposé en décembre d'accroître les pouvoirs de l'autorité européenne des marchés financiers, l'Esma, qui a aujourd'hui un simple rôle de coordination , au détriment des régulateurs nationaux.

"L'existence de 27 superviseurs nationaux différents constitue une des barrières les plus importantes à l'intégration des marchés financiers" , a plaidé le directeur général du Trésor, Bertrand Dumont, lors d'une réunion des ministres européens de l'Economie à Bruxelles, disant soutenir l'objectif d'un accord "d'ici le mois de juin". Une position soutenue par la ministre allemande Jeanette Schwamberger, qui a estimé que "le renforcement de la convergence en matière de supervision devrait être notre priorité".

Union de l'épargne

Pour Bruxelles, la supervision unique constitue une étape vers l'Union de l'épargne et de l'investissement, un projet ambitieux qui vise à dynamiser l'économie européenne en mobilisant l'épargne au service des entreprises , alors qu'elle dort massivement sur des livrets bancaires.

Mais cette réforme doit être approuvée par les États membres et le parlement européen, un processus délicat vu les importantes réserves émises par certains pays, en particulier l'Irlande et le Luxembourg, qui craignent un impact négatif sur le secteur des services financiers, d'importance cruciale pour leur croissance.

Des positions sur lesquelles campent les deux pays.

"Transformer l'Esma en un superviseur centralisé ne contribuera pas" au renforcement du marché unique, a estimé le ministre luxembourgeois Gilles Roth, appelant à "se concentrer sur l'amélioration de la supervision, plutôt que d'ajouter de la complexité, de la bureaucratie et des coûts".

"Centraliser la supervision n'est pas nécessaire", a renchéri son homologue irlandais Simon Harris, tout en se disant déterminé à tenter de boucler ce dossier d'ici la fin de l'année, alors que son pays exercera la présidence tournante de l'UE au deuxième semestre.