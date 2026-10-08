BCE : Wunsch contre un relèvement du ratio de réserves obligatoires des banques

Le siège de la BCE à Francfort

La projet de la Banque centrale européenne (BCE) ‌visant à relever le ratio de réserves obligatoires imposé aux banques commerciales pourrait nuire à la crédibilité ​de ses futures opérations, voire empiéter sur la politique budgétaire des Etats, a déclaré jeudi Pierre Wunsch, membre du Conseil des gouverneurs de l'institution de Francfort et gouverneur de la Banque nationale de Belgique.

Les ​responsables de la BCE débattent actuellement de l'opportunité d'exiger des banques qu'elles détiennent une plus grande partie de leurs excédents de liquidités ​sur un compte non rémunéré, d'une part pour réduire ⁠les pertes financières de la BCE elle-même et, d'autre part, pour resserrer les conditions de financement ‌dans un contexte de forte inflation.

"Des 'discussions sont en cours' concernant l'application d'un ratio de réserves obligatoires plus élevé – le ratio MRR – tout en conservant bien sûr les ​réserves obligatoires non rémunérées", a déclaré ‌Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque nationale de Belgique, lors d'une conférence ⁠à Bruxelles.

"Honnêtement, le raisonnement n'est pas très clair, ni convaincant, à mes yeux", a-t-il ajouté.

La BCE a créé des milliers de milliards d'euros de liquidités excédentaires via des achats d'obligations au cours de la décennie ⁠précédant la pandémie de ‌COVID-19, lorsque que ses taux directeurs étaient proches de zéro, voire négatifs. Elle ⁠doit désormais verser des intérêts élevés aux banques commerciales lorsque celles-ci déposent ces liquidités dans ses comptes.

Cela ‌a entraîné une hausse des pertes financières de la BCE, notamment au sein de ⁠la Bundesbank allemande, qui a cessé de verser des dividendes au budget de ⁠l'Etat et pourrait ne ‌plus disposer des liquidités nécessaires pour verser de tels dividendes avant la prochaine décennie.

"Si l'objectif est de ​limiter nos pertes, le ratio MRR deviendra un instrument ‌quasi-budgétaire", a déclaré Pierre Wunsch. "Or, la politique budgétaire n'est généralement pas un rôle attribué à la banque centrale", a-t-il souligné.

Pierre Wunsch ​a ajouté que si les banques étaient désormais davantage imposées sur ces revenus, elles pourraient se montrer réticentes à participer à un futur programme d'achat d'obligations, ce qui risquerait alors de nuire ⁠à la crédibilité d'une opération menée par la BCE.

Les réserves obligatoires sont devenues un sujet d'inquiétude depuis le début de l'année, alors que la BCE a recommencé à relever ses taux directeurs pour lutter contre une inflation élevée. Cela a également entraîné une hausse des charges d'intérêts des banques centrales nationales, car il reste encore plus de 2.100 milliards d'euros de liquidités excédentaires dans le système financier.

(Rédigé par ​Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou)