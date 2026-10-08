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Basket: La NBA et la Fiba réaffirment leur volonté de lancer une ligue européenne
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 12:16

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Le logo de la NBA

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La NBA et la ‌Fédération internationale de basket (Fiba) ont réaffirmé jeudi leur ​intention de créer une ligue en Europe, deux jours après le rejet par l'Euroligue d'une proposition de collaboration ​formulée par son homologue nord-américaine, qui souhaite lancer son projet NBA Europe ​à l'automne 2027.

"Un partenariat entre ⁠l'Euroligue, la Fiba et la NBA pour unifier ‌l'écosystème du basket européen permettrait de libérer l'énorme potentiel de ce sport en Europe", ​ont déclaré jeudi ‌la NBA et la Fiba dans un ⁠communiqué conjoint.

"La NBA et la Fiba restent déterminées à avancer sur la création d'une nouvelle ligue professionnelle ⁠masculine en Europe ‌et à contribuer à bâtir un écosystème ⁠du basket plus solide et plus durable, aux ‌côtés de partenaires qui partagent notre vision ⁠de la croissance, des opportunités et des ⁠principes fondamentaux ‌du modèle sportif européen."

En parallèle, l'Euroligue dit poursuivre son propre ​projet d'expansion, faisant planer ‌la perspective d'une concurrence entre les deux structures.

Un haut dirigeant du sport ​a indiqué mardi à Reuters qu'une éventuelle collaboration ne pourrait vraisemblablement pas démarrer avant 2028.

Des ⁠sources proches du dossier ont indiqué mardi à Reuters que la porte restait cependant ouverte concernant un éventuel prochain accord, mais aucun calendrier n'a été fixé pour parvenir à un compromis.

(Rédigé par Ruairidh Barlow, version ​française Vincent Daheron)

Sport
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