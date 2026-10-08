Basket: La NBA et la Fiba réaffirment leur volonté de lancer une ligue européenne

Le logo de la NBA
La NBA et la Fédération internationale de basket (Fiba) ont réaffirmé jeudi leur intention de créer une ligue en Europe, deux jours après le rejet par l'Euroligue d'une proposition de collaboration formulée par son homologue nord-américaine, qui souhaite lancer son projet NBA Europe à l'automne 2027.
"Un partenariat entre l'Euroligue, la Fiba et la NBA pour unifier l'écosystème du basket européen permettrait de libérer l'énorme potentiel de ce sport en Europe", ont déclaré jeudi la NBA et la Fiba dans un communiqué conjoint.
"La NBA et la Fiba restent déterminées à avancer sur la création d'une nouvelle ligue professionnelle masculine en Europe et à contribuer à bâtir un écosystème du basket plus solide et plus durable, aux côtés de partenaires qui partagent notre vision de la croissance, des opportunités et des principes fondamentaux du modèle sportif européen."
En parallèle, l'Euroligue dit poursuivre son propre projet d'expansion, faisant planer la perspective d'une concurrence entre les deux structures.
Un haut dirigeant du sport a indiqué mardi à Reuters qu'une éventuelle collaboration ne pourrait vraisemblablement pas démarrer avant 2028.
Des sources proches du dossier ont indiqué mardi à Reuters que la porte restait cependant ouverte concernant un éventuel prochain accord, mais aucun calendrier n'a été fixé pour parvenir à un compromis.
(Rédigé par Ruairidh Barlow, version française Vincent Daheron)
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