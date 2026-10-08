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Analyse du marché : Microsoft s'apprête à prolonger sa remontée
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 12:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Christopher Romano

L'action Microsoft connaît une forte hausse depuis que le géant du logiciel a publié en juillet des prévisions optimistes , et cette tendance haussière pourrait bien se poursuivre, selon l'analyse technique.

Cliquez ici pour consulter un graphique d'analyse technique détaillé.

L'analyse technique s'appuie sur l'évolution historique des cours représentée sur des graphiques pour aider à prédire la direction que pourrait prendre le marché. Les graphiques hebdomadaires de Microsoft montrent que le titre se rapproche à nouveau du plus haut historique qu'il a atteint en 2025. Ce sommet se situe désormais à moins de 5 % au-dessus des cours actuels, et le franchir pourrait déclencher une forte hausse.

Lorsqu’une action progresse aussi rapidement que celle de Microsoft – en hausse de plus de 50 % par rapport à ses plus bas de juin –, elle marque souvent une pause pour reprendre son souffle. Les premiers acheteurs vendent pour réaliser leurs bénéfices, tandis que les nouveaux arrivants se positionnent en vue de la prochaine hausse. C’est exactement ce qu’a fait Microsoft de début août à fin septembre, période durant laquelle son cours a évolué latéralement dans une fourchette assez étroite. Les analystes techniques qualifient ce type de pause de "consolidation". Ils y voient un signe positif, à l’image d’un coureur qui reprend son souffle avant le prochain sprint.

Cette semaine, l’action Microsoft a franchi les limites de cette fourchette de consolidation étroite. Cela suggère que la prochaine phase de hausse pourrait être en train de commencer.

À ce stade, les analystes utilisent des outils mesurant la volatilité et la dynamique pour déterminer si la reprise peut durer.

L’un de ces outils s’appelle les "bandes de Bollinger". Il s’agit de deux lignes tracées au-dessus et en dessous d’une moyenne mobile du cours de l’action. Lorsque les fluctuations de cours s’amplifient, les bandes s’écartent davantage, ce qui signale un regain de dynamique. C’est ce qui se produit actuellement avec les bandes de Bollinger sur 20 semaines de Microsoft.

Un autre indicateur est appelé "Moving Average Convergence Divergence", ou MACD. Il compare deux moyennes mobiles de durées différentes pour montrer si la pression acheteuse s’intensifie ou s’affaiblit. Il pointe également à la hausse, ce qui suggère que Microsoft dispose de la dynamique nécessaire pour continuer à progresser.

Selon les données de LSEG, l’action Microsoft a clôturé mercredi à 529,76 dollars. Pour estimer jusqu’où le titre pourrait aller, les analystes se basent sur l’ampleur de la récente remontée qui a précédé la phase de consolidation et la projettent à la hausse. Cela laisse entrevoir un objectif potentiel compris entre 700 et 750 dollars, mais uniquement si le titre parvient d’abord à dépasser son plus haut historique de 555,45 dollars. Les sommets passés, en particulier les plus hauts historiques, peuvent ralentir ou mettre fin à un rebond, car certains investisseurs choisissent de vendre à ce niveau. Les franchir conduit souvent à des gains plus rapides.

Toutefois, le marché boursier s’est montré globalement volatil ces derniers temps en raison des prix élevés du pétrole et de la hausse des rendements obligataires. Si Microsoft retombe sous la fourchette de 465 à 480 dollars, cela signifierait que la remontée est terminée pour l’instant.

Microsoft n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant ses commentaires.

Ce que montre le graphique:

* Microsoft enregistre une forte remontée depuis son plus bas de juin

* Un dépassement du plus haut historique de 555,45 dollars pourrait ouvrir la voie à une fourchette comprise entre 700 et 750 dollars

* Une chute sous la fourchette de 465 à 480 dollars signalerait la fin de la reprise pour l'instant

("Mapping the Market" est une chronique quotidienne rédigée par des journalistes de Reuters. Ce commentaire repose sur une analyse technique des graphiques financiers, qui aide à évaluer la probabilité d'évolutions futures des cours, mais ne garantit pas le résultat. Cette chronique ne constitue ni un conseil en investissement ni une recommandation de trading. )

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2026 à 12:01:24.

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