BCE: Une nouvelle hausse des taux est probable pour freiner l'inflation

Décision de la BCE sur les taux d'intérêt de la zone euro à Francfort

Les ‌responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ont estimé ​en juillet qu'une nouvelle hausse des taux d'intérêt serait probablement nécessaire à l'avenir pour ramener l'inflation ​à sa cible, montre le compte rendu de la dernière ​réunion, publié jeudi.

"Bien que les ⁠décisions restent tributaires des données, une nouvelle ‌hausse des taux serait probablement nécessaire, à moins que les perspectives d'inflation ne ​s'améliorent de ‌manière significative", écrit la BCE.

La (BCE) a comme ⁠prévu maintenu son taux d'intérêt de référence inchangé en juillet, à 2,25%, tout en laissant la ⁠porte ouverte ‌à un relèvement en septembre, ce ⁠qui serait le deuxième depuis le début ‌de la guerre au Moyen-Orient.

Trois sources ont ⁠dit cette semaine à Reuters que ⁠la banque centrale ‌était prête à relever ses taux le mois ​prochain afin de ‌limiter les répercussions de la guerre en Iran sur le prix, ​mais qu'elle ne semblait pas très disposée à laisser entrevoir de nouvelles mesures ⁠de resserrement monétaire par la suite.

L'inflation dans la zone euro avoisine les 3%, bien au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la banque centrale.

(Reportage Francesco Canepa ; version française Diana Mandia, édité par ​Benoit Van Overstraeten)