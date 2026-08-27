BCE: Une nouvelle hausse des taux est probable pour freiner l'inflation

Décision de la BCE sur les taux d'intérêt de la zone euro à Francfort
Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ont estimé en juillet qu'une nouvelle hausse des taux d'intérêt serait probablement nécessaire à l'avenir pour ramener l'inflation à sa cible, montre le compte rendu de la dernière réunion, publié jeudi.
"Bien que les décisions restent tributaires des données, une nouvelle hausse des taux serait probablement nécessaire, à moins que les perspectives d'inflation ne s'améliorent de manière significative", écrit la BCE.
La (BCE) a comme prévu maintenu son taux d'intérêt de référence inchangé en juillet, à 2,25%, tout en laissant la porte ouverte à un relèvement en septembre, ce qui serait le deuxième depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.
Trois sources ont dit cette semaine à Reuters que la banque centrale était prête à relever ses taux le mois prochain afin de limiter les répercussions de la guerre en Iran sur le prix, mais qu'elle ne semblait pas très disposée à laisser entrevoir de nouvelles mesures de resserrement monétaire par la suite.
L'inflation dans la zone euro avoisine les 3%, bien au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la banque centrale.
(Reportage Francesco Canepa ; version française Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)
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