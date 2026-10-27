BCE : pas d’inquiétude, à ce stade, sur le financement de la dette française

Vue du siège de la BCE, à Francfort (Crédits: BCE)

Par Edouard Faure, Responsable Crédit de Swiss Life Asset Managers France

Statu quo attendu sur les taux directeurs lors de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) prévue jeudi 29 octobre. Largement anticipée par le marché, la décision ne suscite guère de suspense. Le taux de dépôt de la BCE devrait ainsi rester à 2,50%.

Le consensus du marché prévoit, en revanche, une hausse des taux en décembre et deux nouveaux ajustements à la hausse en 2027. Chez Swiss Life Asset Managers, nous attendons une hausse en décembre et aucun mouvement, à ce stade, l'an prochain. Même si une grande prudence s'impose toujours, nous pensons en effet que la résolution du conflit au Moyen-Orient devrait finir par atténuer les tensions inflationnistes résultant de l'envolée des cours des hydrocarbures. A cet égard, l'arme des taux mérite d'être utilisée avec parcimonie.

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Nous suivrons avec attention la tonalité du discours de Christine Lagarde alors que le spread OAT-Bund est monté récemment à 160 points de base et pourrait atteindre de nouveaux sommets au cours des prochains mois. Les tensions sociales ainsi que l'incertitude politique et budgétaire constituent de réels motifs d'inquiétude et n'aident assurément pas la France à se réformer alors que le Fonds monétaire international (FMI) vient de réviser à la baisse ses perspectives de croissance de l'Hexagone de 0,9 à 0,4% en 2026 et de 0,9 à 0,7% en 2027. Si la situation mérite d'être regardée avec vigilance, en attendant l'élection présidentielle d'avril-mai prochain, elle ne justifie pas pour autant, à ce stade, un excès d'inquiétudes concernant le financement de la dette française.

Du côté de la Réserve fédérale (Fed), nous attendons également un maintien des taux directeurs lors de la prochaine réunion du Conference Board. Le marché anticipe une hausse des taux en décembre et deux autres hausses en 2027.

Sur les marchés obligataires, l'élargissement des spreads a redonné de l'attrait au marché du crédit d'entreprise (Investment Grade et High Yield) qui constitue, plus que jamais, une alternative pertinente aux marchés actions pour les investisseurs attirés par le niveau des rendements proposés et les stratégies de portage.