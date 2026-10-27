Worldline dépasse les attentes au 3e trimestre avec les services aux commerçants

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Worldline a publié ‌mardi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes ​pour le troisième trimestre, son activité de services aux commerçants ayant continué de porter la croissance, compensant ​le redressement des services financiers.

• Le spécialiste des moyens de ​paiement déclare un chiffre d'affaires ⁠de 946 millions d'euros sur juillet-septembre, en ‌hausse organique de 2,5%, renouant avec la croissance après quatre trimestres de déclin ou ​de stagnation.

• ‌Les analystes tablaient sur 925 millions ⁠d'euros de chiffre d'affaires dans un consensus compilé par Worldline.

• Le directeur général, Pierre-Antoine Vacheron, souligne ⁠dans un communiqué ‌la solide croissance des services aux ⁠commerçants dans la plupart de régions et verticales.

• ‌Les services aux commerçants affichent un ⁠chiffre d'affaires de 759 millions d'euros, en ⁠hausse de ‌4,0% sur un an en organique et contre ​un consensus à 745 ‌millions.

• Les services financiers reculent de 3,3% à 186 millions d'euros, ​mais ressortent légèrement au-dessus des attentes.

• "Notre objectif reste (...) de revenir à une légère croissance ⁠en 2027 sur l'activité auprès des banques et des services financiers", a rappelé Pierre-Antoine Vacheron dans une téléconférence de presse.

• Le groupe confirme par ailleurs ses perspectives annuelles.

(Rédigé par Augustin Turpin et ​Gianluca Lo Nostro)