Intel acquiert Classiq, une société d'informatique quantique, pour environ 2,3 milliards de dollars, selon Bloomberg News

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(Ajout de la réponse de Classiq au paragraphe 2)

Intel INTC.O a accepté d'acquérir la société israélienne de logiciels d'informatique quantique Classiq pour environ 2,3 milliards de dollars, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Classiq et Intel n'ont pas souhaité faire de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Intel a annoncé l'opération lundi, mais n'a pas divulgué ses conditions financières

* Cette opération permettrait au fabricant américain de puces de proposer à la fois le matériel et les logiciels nécessaires au fonctionnement des systèmes quantiques, ce qui ferait de lui un fournisseur dit "full-stack" dans le domaine de l'informatique quantique

* Classiq, qui a levé plus de 200 millions de dollars, développe des logiciels qui simplifient le processus d'écriture de programmes pour les ordinateurs quantiques

* La start-up israélienne viendrait également enrichir la gamme d’Intel, qui comprend déjà des processeurs centraux et des processeurs graphiques, avec des processeurs quantiques

* Intel a déclaré qu’il prévoyait de maintenir la compatibilité des logiciels de Classiq avec le matériel d’autres entreprises une fois l’opération finalisée

* L'opération est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027