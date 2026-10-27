Compagnie des Alpes : chiffre d'affaires annuel "record" et objectif de rentabilité rehaussé

La Compagnie des Alpes a publié mardi un chiffre d'affaires annuel en croissance de 2,6 % sur son exercice décalé 2025-2026 malgré des "conditions météorologiques et économiques dégradées" et rehaussé son objectif de rentabilité.

( AFP / ALEX MARTIN )

Le groupe a ainsi engrangé 1,43 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur cet exercice clos fin septembre.

Les parcs de loisirs, dont le chiffre d'affaires s'établit à 674,6 millions d'euros (-0,5 %), ont été "résilients" malgré "des conditions météorologiques et économiques dégradées", selon un communiqué du groupe.

La fréquentation des parcs a pâti des températures fraîches, notamment des 22 jours de pluie en mai mais aussi des épisodes de canicule qui ont suivi et de l'augmentation des prix du carburant, explique la Compagnie des Alpes, pour qui les périodes d'Halloween et de Noël avaient été des "succès".

L'entreprise se réjouit d'un taux d'occupation des hôtels de ses parcs en croissance, ce qui "valide pleinement la stratégie d'expansion hôtelière avec la construction d'un nouvel hôtel de 300 chambres au Parc Astérix (ouverture prévue au printemps 2027) et de 240 chambres au Futuroscope (ouverture prévue au printemps 2028)".

Cette année, les domaines skiables et activités outdoor ont généré quasi autant de revenus que la division parcs de loisirs, avec un chiffre d'affaires en hausse de 6,5 % à 632,8 millions d'euros.

L'entreprise l'explique par une bonne saison de ski, avec notamment "une nouvelle progression du revenu moyen par journée-skieur de 3,5 %" sur cette division dont 95 % des revenus découle des remontées mécaniques.

La Compagnie des Alpes déclare avoir "représenté 25 % du total de 56,1 millions de journées-skieur vendues en France au cours de la saison 2025/26, qui est redevenue cette année la première destination pour le ski dans le monde, devant les Etats-Unis et l'Autriche, une première depuis 2014/15".

En conséquence, le groupe a relevé ses prévisions de croissance de son EBO (excédent brut opérationnel, un indicateur de rentabilité) et les attend autour de 6 %, hors plus-values liées à la cession des biens immobilisés de Tignes.

A l'été, lors de la publication des résultats du troisième trimestre, ces prévisions avaient été revues à la baisse, entre 2 et 5 %.

Le groupe a également indiqué avoir "sécurisé" ses prix d'achats de l'électricité d'ici 2028, une initiative entamée à la suite de la crise énergétique 2022-2023. Pour 2029, 80 % de ses besoins sont couverts.