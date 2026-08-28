Bayer en hausse après une demande d'extension d'indication au Japon

La demande porte sur une indication élargie dans la maladie rénale chronique après les résultats positifs d'une étude de phase III portant sur des patients atteints de cette maladie non diabétique.

Bayer annonce avoir déposé au Japon une demande d'autorisation de mise sur le marché afin d'élargir l'utilisation de la finérénone, commercialisée sous le nom Kerendia, dans la maladie rénale chronique (MRC).

La demande repose sur une étude de phase III dans laquelle la finérénone, ajoutée au traitement standard, a significativement retardé la progression de la maladie rénale et réduit les événements cardiovasculaires et rénaux par rapport au placebo.

L'étude en question est présentée comme la plus vaste recherche de phase III menée à ce jour dans la MRC non diabétique d'origines diverses et comme la 5e étude de phase III achevée à livrer des résultats positifs avec la finérénone.

Bayer souligne que près de 20 millions d'adultes vivent avec une MRC au Japon, tandis qu'environ 850 millions de personnes sont concernées dans le monde.

En attendant la réponse des autorités japonaises, le titre Bayer progressait de 1,2% à Francfort, peu après 9h30.