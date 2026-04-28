Barrick nomme des cadres supérieurs chargés de préparer l'introduction en bourse en Amérique du Nord

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* Barrick North America sera cotée principalement à New York, avec une cotation secondaire prévue à Toronto

* L'entité comprendra les sites d'exploitation de Carlin, Cortez, Turquoise Ridge, Fourmile et Pueblo Viejo

* Barrick vise à finaliser son introduction en bourse d'ici fin 2026; cette mise à jour fait suite à la nomination récente du directeur général

(Ajout du cours d'ouverture de l'action au paragraphe 2, mention de Mark Hill en tant que directeur général de Barrick Mining au paragraphe 3, détails sur la vente d'autres actifs au paragraphe 4, commentaire d'un analyste au paragraphe 7) par Vallari Srivastava et Divya Rajagopal

Barrick Mining ABX.TO a nommé mardi Wessel Hamman au poste de directeur financier de la nouvelle société qui détiendra ses actifs nord-américains dans la perspective de son introduction en bourse aux États-Unis, tandis que Tim Cribb occupera le poste de directeur des opérations. Ces deux dirigeants sont des initiés de la société. L'action Barrick Mining à la Bourse de Toronto a chuté de 3,3% à 53,63 dollars canadiens, suivant l'évolution des cours de l'or.

GOL/ Cette mise à jour concernant l'introduction en bourse de sa filiale nord-américaine intervient un an après que Barrick s'est lancé dans une restructuration d'entreprise qui a notamment entraîné le départ de son ancien directeur général, Mark Bristow, et la scission de ses activités. Il a été remplacé en début d'année par Mark Hill, qui dirigera l'opération d'introduction en bourse prévue, dont la finalisation est attendue d'ici la fin de l'année. Cette offre vise à renforcer l'orientation opérationnelle et la valeur de la division nord-américaine de Barrick, qui a produit environ 2 millions d'onces d'or attribuables à la société en 2025. Les investisseurs de Barrick, dont les actifs s'étendent de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'Argentine, recherchent davantage de valeur, en particulier en cette période de prix élevés de l'or. La société minière a fait part de son intention de réduire son exposition aux régions à haut risque et a déclaré au début du mois qu'elle réexaminait ses opérations à Reko Diq, au Pakistan, en raison des risques sécuritaires actuels. Barrick a également indiqué avoir rencontré Newmont, le partenaire de la coentreprise Nevada Gold Mines, afin d'améliorer leurs performances, et qu'elles respecteraient tous les engagements pris.

Newmont a déclaré en février avoir envoyé une mise en demeure à Barrick concernant les performances insuffisantes de NGM. L'introduction en bourse de Barrick en Amérique du Nord est l'une des plus attendues du secteur minier cette année. Cependant, certains analystes ont estimé que l'annonce de Barrick pourrait indiquer un report de la date de son introduction en bourse. “J'ai l'impression qu'ils semblent repousser l'introduction en bourse”, a déclaré Martin Pradier, analyste spécialisé dans l'or chez Veritas Research. “Cela pourrait s'expliquer par leur volonté de résoudre les problèmes avec Newmont, et ils ont manifestement besoin d'un peu de temps”, a ajouté Martin Pradier. Barrick a déclaré qu'elle discutait également de la propriété du projet aurifère Fourmile avec Newmont .

Barrick Amérique du Nord intégrera les sites de Carlin, Cortez et Turquoise Ridge au complexe NGM, qui est la plus grande région productrice d'or au monde.

Elle inclura également le projet aurifère Fourmile, encore peu développé, situé à proximité de NGM, ainsi que la mine de Pueblo Viejo en République dominicaine.

North American Barrick devrait être cotée principalement à New York, avec une cotation secondaire à Toronto.