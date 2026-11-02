Banque d'Angleterre : vers une hausse de taux et un contexte porteur pour les Gilts

(Zonebourse.com) - "Nous nous attendons à ce que la Banque d'Angleterre relève son taux directeur de 25 points de base, à 4%, lors de sa réunion du 5 novembre, conformément aux anticipations du marché. Cette décision devrait recueillir une nette majorité au sein du Comité de politique monétaire", a fait savoir Ranjiv Mann, lead portfolio manager chez AllianzGI, en amont de cette réunion.

Resserrement monétaire et discipline budgétaire

Pour l'analyste, "la politique monétaire britannique reste restrictive et les marchés de taux continuent d'intégrer, à moyen terme, des taux directeurs supérieurs à la fourchette de taux neutre estimée par la Banque d'Angleterre. Sur le plan budgétaire, le dernier budget britannique a été globalement conforme aux attentes du marché et a largement conforté le cadre budgétaire existant, limitant ainsi les craintes d'un assouplissement significatif de la politique budgétaire. Celle-ci devrait par ailleurs rester plus restrictive que dans de nombreuses économies européennes."

Amélioration technique de l'offre sur la dette souveraine

Les valorisations attractives des Gilts (obligations souveraines émises par le Trésor britannique pour financer la dette publique) s'accompagnent d'une amélioration des perspectives d'offre à la suite de la décision prise en septembre par la Banque d'Angleterre concernant son programme de resserrement quantitatif (Quantitative Tightening, QT). Le volume de QT annoncé s'est révélé inférieur aux attentes du marché, tandis que les ventes actives de Gilts à très longue échéance ont été interrompues. Cette évolution réduit les pressions potentielles liées à l'offre sur la partie longue de la courbe des Gilts et renforce les facteurs techniques favorables aux emprunts d'Etat britanniques.

Un positionnement favorable aux obligations britanniques

"Au total, une politique monétaire et budgétaire restrictive, des valorisations attractives et des perspectives d'offre plus favorables confortent notre préférence pour une position longue sur les Gilts par rapport aux autres marchés de dette souveraine des pays développés", conclut Ranjiv Mann.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.