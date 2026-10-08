Bank of America se renforce dans le capital de Hugo Boss, au-delà des 10%

Bank of America a renforcé sa participation dans le groupe de mode allemand Hugo Boss, alors que le britannique Frasers, premier actionnaire du confectionneur, a récemment affirmé qu'il comptait accroître ses parts, apprend-on dans un avis financier publié ce jeudi.

Selon le document, la banque d'investissement américaine détenait 10,10% des droits de vote en date du lundi 5 octobre, sous la forme de 2% contrôlés directement et 8,10% via des instruments financiers.

Au précédent pointage, qui datait de la fin septembre, BofA en détenait 9,76%.

Suite au succès de son offre publique d'achat (OPA), qui s'est clôturée au mois d'août, Frasers a exprimé début septembre son intention de se renforcer davantage au capital de Hugo Boss, dont il détient près de 47,9%, afin de porter ses parts au-delà du seuil des 50%.

A la Bourse de Francfort, l'action Hugo Boss grignotait 0,2% à moins de 37,9 euros jeudi, en dessous du prix de 38 euros proposé par le distributeur anglais dans le cadre de son offre. Le titre progresse néanmoins de 4,5% cette année.