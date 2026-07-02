Bain, KKR et KV Asia figurent sur la liste restreinte pour la cession d'une participation dans la société malaisienne Avisena ; selon certaines sources, la valorisation de l'entreprise s'élèverait à 368 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yantoultra Ngui

Bain Capital, KKR KKR.N et KV Asia Capital ont été présélectionnés pour acquérir une participation minoritaire dans Avisena Healthcare, dans le cadre d’une opération qui pourrait valoriser la société malaisienne de soins de santé à environ 1,5 milliard de ringgits (368 millions de dollars), ont indiqué deux personnes directement informées du dossier.

* Les offres fermes doivent être déposées d’ici la fin du mois de juillet, ont précisé ces sources, qui ont souhaité rester anonymes car les négociations sont confidentielles. La participation proposée s’élève à environ 20 % à 25 %, soit une valeur comprise entre 300 et 400 millions de ringgits, ont-elles ajouté.

* KKR et Bain comptent parmi les plus grands investisseurs mondiaux. KV Asia est une société de capital-investissement axée sur l’Asie du Sud-Est qui investit dans des entreprises de taille moyenne à travers la région.

* Cette opération intervient alors que les actifs du secteur de la santé en Asie du Sud-Est suscitent un vif intérêt chez les investisseurs en raison de la hausse des revenus, du vieillissement de la population et de la demande croissante de soins médicaux privés.

* La société malaisienne Sunway Healthcare a levé 2,9 milliards de ringgits lors d’une introduction en bourse cette année, la plus importante introduction en bourse du pays depuis neuf ans. TPG a mandaté des banques afin d’étudier les options pour Asia OneHealthcare, notamment une vente potentielle ou une introduction en bourse.

* KKR et Bain ont refusé de commenter. Avisena et KV Asia n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

* Avisena Healthcare a vu le jour en 1996 sous la forme d’un petit établissement médical à Shah Alam. L’entreprise est ensuite devenue DEMC en 2001 avant de changer de nom en 2018, elle comprend désormais l’Avisena Specialist Hospital, l’Avisena Women’s & Children’s Specialist Hospital et l’Avisena Renal Care, selon son site web.

* Avisena accueille plus de 250 000 patients locaux et internationaux par an, dispose de cinq établissements médicaux et compte plus de 75 spécialistes résidents répartis dans 60 domaines de spécialité, comme l'indique son site web. (1 $ = 4,0770 ringgits)