Avis d'analystes US : Biogen, Datadog, Tesla

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Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Biogen, Datadog et Tesla.

POINTS FORTS

* Biogen BIIB.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de

210 à 300 dollars

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 413 $ à 433 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 276 $

* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adm ADM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 77 $ à 75 $

* Aevex Corp AVEX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $

* Alexander'S Inc ALX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 212 $ à 192 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 43 $

* American Express Company AXP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 360 $

* American Savings Bank Na ASBH.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* American Savings Bank Na ASBH.N : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 dollars

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Beta Bionics, Inc. BBNX.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 30 $

* Biogen BIIB.O : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 210 $ à 300 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* Bunge BG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $

* BXP, Inc. BXP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 88 $ à 72 $

* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 119 $ à 102 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 246 $ à 227 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 58 $ à 56 $

* Community Healthcare Trust Inc CHCT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $

* Darling Ingredients Inc. DAR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 82 $ à 83 $

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Douglas Emmett, Inc. DEI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11 $

* Dynatrace, Inc. DT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 268 $ à 246 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 77 $

* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 44 $

* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 352 $ à 326 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 149 $ à 131 $

* Ford F.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Genuine Parts Co GPC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 137 $

* GM GM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* GM GM.N : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 102 $

* GoDaddy Inc. GDDY.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »

* Hexcel Corporation HXL.N : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Howard Hughes HHH.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 83 $

* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* Humana HUM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 475 $ à 525 $

* Innovative Industrial Properties Inc IIPR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 44 $

* Insulet Corporation PODD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 190 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 33 $ à 27 $

* Lear Corporation LEA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 143 $ à 139 $

* Lineage, Inc. LINE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44 $ à 36 $

* Lucid Group, Inc. LCID.O : RBC abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 413 $ à 433 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 177 $ à 176 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 121 $

* Minimed Group Inc MMED.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 22 dollars

* Navient Corporation NAVI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 8,00 $ à 8,50 $

* Newmark Group Inc NMRK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $

* NMI Holdings, Inc. NMIH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Onemain Holdings, Inc. OMF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 52 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 276 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 27

$

* Rocket Companies Inc RKT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 14,00 $ à 12,50 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 285 $ à 254 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 79 $ à 64 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 74 $

* Terreno Realty Corporation TRNO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 91 $ à 85 $

* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* The Macerich Company MAC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* UDR, Inc. UDR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 41 $ à 36 $

* Visteon Corporation VC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 129 $ à 127 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 76 $ à 67 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44 $ à 37 $