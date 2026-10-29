Avis d'analystes US : Baker Hughes, Brinker International, GE Vernova

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Baker Hughes, Brinker International et GE Vernova.
POINTS FORTS
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Evercore ISI abaisse son
objectif de cours de 450 $ à 435 $
* Baker Hughes Company BKR.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 73 $ à 70 $
* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 255 $ à 260 $
* GE Vernova Inc. GEV.N : JP Morgan abaisse son objectif
de cours de 1 150,00 $ à 1 035,00 $
* Newmont NEM.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif
de cours de 135 $ à 132 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Alaska Air Group Inc ALK.N : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 44 $ à 41 $
* Align Technology, Inc. ALGN.O : Leerink Partners
abaisse son objectif de cours de 215 $ à 210 $
* Alkami Technology, Inc. ALKT.O : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 14 $ à 13 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : D.A. Davidson abaisse son
objectif de cours à 300 dollars
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Evercore ISI abaisse son
objectif de cours de 450 $ à 435 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 400 $ à 345 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 400 $ à 345 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : RBC abaisse son objectif de
cours de 425 $ à 400 $
* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 107 $ à 115 $
* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 107 $ à 115 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies relève
son objectif de cours de 225 $ à 250 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen relève
son objectif de cours de 265 $ à 287 $
* Avantor, Inc. AVTR.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 13 $ à 16 $
* Avantor, Inc. AVTR.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 15 $ à 17 $
* Avantor, Inc. AVTR.N : RBC relève son objectif de cours
de 14 $ à 17 $
* Avidbank Holdings Inc AVBH.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 40 $ à 45 $
* Axogen, Inc. AXGN.O : Canaccord Genuity relève son
objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Axogen, Inc. AXGN.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 55 $ à 60 $
* Axogen, Inc. AXGN.O : Leerink Partners relève son
objectif de cours de 52,00 $ à 56,00 $
* Baker Hughes Company BKR.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 73 $ à 70 $
* Baker Hughes Company BKR.O : RBC abaisse son objectif
de cours de 71 $ à 70 $
* Banc of California, Inc. BANC.N : Raymond James abaisse
son objectif de cours de 22 $ à 21 $
* Benitec Biopharma Inc BNTC.O : Raymond James relève son
objectif de cours de 14 $ à 17 $
* Bicara Therapeutics Inc BCAX.O : Wedbush abaisse son
objectif de cours de 33 $ à 24 $
* Biogen BIIB.O : Baird relève son objectif de cours de
250 $ à 290 $
* Biogen BIIB.O : Canaccord Genuity relève son objectif
de cours de 248 $ à 272 $
* Biogen BIIB.O : Jefferies relève son objectif de cours
de 260 $ à 300 $
* Biogen BIIB.O : JP Morgan relève son objectif de cours
de 300 $ à 325 $
* Biogen BIIB.O : Needham relève son objectif de cours de
256 $ à 290 $
* Biogen BIIB.O : RBC relève son objectif de cours de 256
$ à 272 $
* Biogen BIIB.O : TD Cowen relève son objectif de cours
de 250 $ à 260 $
* Biogen BIIB.O : Truist Securities relève son objectif
de cours de 235 $ à 260 $
* Blackbaud, Inc. BLKB.O : Baird relève son objectif de
cours de 58 $ à 68 $
* Blackbaud, Inc. BLKB.O : Raymond James relève son
objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : Piper Sandler abaisse
son objectif de cours de 226 $ à 187 $
* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 160 $ à 140 $
* Boston Scientific Corporation BSX.N : BTIG abaisse son
objectif de cours de 56 $ à 49 $
* Boston Scientific Corporation BSX.N : Jefferies passe
de « acheter » à « conserver »
* Boston Scientific Corporation BSX.N : Jefferies abaisse
son objectif de cours de 60 $ à 46 $
* Boston Scientific Corporation BSX.N : JP Morgan passe
de « surpondérer » à « neutre »
* Boston Scientific Corporation BSX.N : JP Morgan abaisse
son objectif de cours de 56 $ à 46 $
* Boston Scientific Corporation BSX.N : Needham abaisse
son objectif de cours de 57 $ à 48 $
* Boston Scientific Corporation BSX.N : Piper Sandler
abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $
* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 255 $ à 260 $
* Brinker International Inc EAT.N : TD Cowen relève son
objectif de cours de 250 $ à 270 $
* Brinker International Inc EAT.N : TD Cowen relève son
objectif de cours de 250 $ à 270 $
* Bxp, Inc. BXP.N : Piper Sandler relève son objectif de
cours de 64 $ à 65 $
* Bxp, Inc. BXP.N : Piper Sandler relève son objectif de
cours de 64 $ à 65 $
* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : JP Morgan
abaisse son objectif de cours de 198 $ à 174 $
* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : TD Cowen abaisse
son objectif de cours de 152 $ à 145 $
* Carvana CVNA.N : BTIG abaisse son objectif de cours de
87 $ à 82 $
* Centene Corp CNC.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 59 $ à 69 $
* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 67 $ à 75 $
* Centerpoint Energy CNP.N : HSBC relève son objectif de
cours de 44 $ à 45,5 $
* Central Bancompany, Inc. CBC.O : Stephens relève son
objectif de cours de 35 $ à 37 $
* Central Pacific Financial Corp CPF.N : KBW relève son
objectif de cours de 42,00 $ à 43,00 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Jefferies abaisse
son objectif de cours de 36 $ à 32 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : JP Morgan abaisse
son objectif de cours de 37 $ à 36 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : RBC abaisse son
objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : TD Cowen relève son objectif
de cours de 390 $ à 395 $
* Conmed Corp CNMD.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 45 $ à 50 $
* Crane Company CR.N : D.A. Davidson relève son objectif
de cours de 245 $ à 255 $
* Crane Company CR.N : Stifel relève son objectif de
cours de 242 $ à 247 $
* Dana Inc DAN.N : RBC abaisse son objectif de cours de
37 $ à 32 $
* Dorman Products, Inc. DORM.O : Stephens abaisse son
objectif de cours de 165 $ à 160 $
* eBay EBAY.O : Moffettnathanson relève son objectif de
cours de 103 $ à 110 $
* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève son objectif de
cours de 133 $ à 140 $
* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève son objectif de
cours de 133 $ à 140 $
* Encompass Health Corporation EHC.N : Jefferies relève
son objectif de cours de 150 $ à 155 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 42 $ à 30 $
* EQT Corporation EQT.N : Gerdes Energy Research abaisse
son objectif de cours de 1 $, le ramenant à 77 $
* Equinix, Inc. EQIX.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 1 300 $ à 1 330 $
* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : KBW relève son
objectif de cours de 128,00 $ à 135,00 $
* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Piper Sandler
abaisse son objectif de cours de 326 $ à 320 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : B. Riley relève son objectif de
cours de 82 $ à 87 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : BTIG relève son objectif de cours
de 90 $ à 102 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Canaccord Genuity relève son
objectif de cours de 92 $ à 105 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 90 $ à 100 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 100 $ à 110 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Moffettnathanson relève son
objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Piper Sandler relève son objectif
de cours de 80 $ à 85 $
* Evercore Inc. EVR.N : KBW relève son objectif de cours
de 330,00 $ à 345,00 $
* Exlservice Holdings, Inc. EXLS.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 43 $ à 50 $
* Exlservice Holdings, Inc. EXLS.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 48 $ à 49 $
* Exlservice Holdings, Inc. EXLS.O : Needham relève son
objectif de cours de 45 $ à 50 $
* Exlservice Holdings, Inc. EXLS.O : TD Cowen relève son
objectif de cours de 45 $ à 49 $
* Extra Space Storage Inc. EXR.N : RBC abaisse son
objectif de cours de 157 $ à 156 $
* Farmers National Banc Corp FMNB.O : Piper Sandler
relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
* FedEx FDX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de
399 $ à 400 $
* First Financial Bancorp. FFBC.O : KBW abaisse son cours
cible de 39,00 $ à 38,00 $
* Flex Ltd FLEX.O : Raymond James abaisse son objectif de
cours de 170 $ à 150 $
* Ford F.N : RBC abaisse son objectif de cours de 15 $ à
14 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : BTIG abaisse son objectif de
cours de 203 $ à 186 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 175 $ à 140 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : La Banque Scotia abaisse son
objectif de cours de 163 $ à 140 $
* Fortive Corporation FTV.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 56 $ à 59 $
* Fortive Corporation FTV.N : RBC relève son objectif de
cours de 59 $ à 68 $
* GE Healthcare GEHC.O : BTIG relève son objectif de
cours de 75 $ à 83 $
* GE Healthcare GEHC.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 92 $ à 95 $
* GE Healthcare GEHC.O : JP Morgan relève son objectif de
cours de 70 $ à 80 $
* GE Healthcare GEHC.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 82 $ à 89 $
* GE Healthcare GEHC.O : RBC relève son objectif de cours
de 80 $ à 90 $
* GE Vernova Inc. GEV.N : JP Morgan abaisse son objectif
de cours de 1 150,00 $ à 1 035,00 $
* GE Vernova Inc. GEV.N : RBC relève son objectif de
cours de 1 225 $ à 1 230 $
* Gen Digital Inc. GEN.O : RBC relève son objectif de
cours de 24 $ à 27 $
* Glaukos Corporation GKOS.N : BTIG relève son objectif
de cours de 205 $ à 234 $
* Glaukos Corporation GKOS.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 200 $ à 240 $
* Glaukos Corporation GKOS.N : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 195 $ à 240 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 260 $ à 255 $
* Hanmi Financial Corp HAFC.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 36 $ à 37 $
* Happen, Inc. HAPN.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 25 $ à 20 $
* Hexcel Corporation HXL.N : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 90 $ à 82 $
* HF Sinclair Corporation DINO.N : Raymond James abaisse
son objectif de cours de 160 $ à 150 $
* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève son objectif
de cours de 378 $ à 409 $
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 235 $ à 210 $
* Houlihan Lokey, Inc. HLI.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 147 $ à 153 $
* Houlihan Lokey, Inc. HLI.N : KBW relève son objectif de
cours de 150,00 $ à 155,00 $
* Idex Corporation IEX.N : D.A. Davidson relève son
objectif de cours de 240 $ à 245 $
* Idex Corporation IEX.N : Stifel relève son objectif de
cours de 267 $ à 273 $
* Impinj, Inc. PI.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 190 $ à 220 $
* Independent Bank Corp IBCP.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 42 $ à 43 $
* International Paper Co IP.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 62 $ à 51 $
* International Paper Co IPC.L : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 4 600 pence à 3 800 pence
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen relève son objectif
de cours de 288 $ à 307 $
* Jersey Mike's Subs Inc JMKE.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 29 $ à 26 $
* JLL JLL.N : KBW relève son objectif de cours de 385,00
$ à 400,00 $
* JLL JLL.N : Raymond James relève son objectif de cours
de 439 $ à 463 $
* Kirby Corp KEX.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 200 $ à 210 $
* Kla Corporation KLAC.O : JP Morgan relève son objectif
de cours de 238 $ à 240 $
* Kla Corporation KLAC.O : Susquehanna abaisse son
objectif de cours de 215 $ à 190 $
* Labcorp LH.N : Jefferies relève son objectif de cours
de 355 $ à 380 $
* Labcorp LH.N : Leerink Partners relève son objectif de
cours de 365 $ à 410 $
* Lenz Therapeutics, Inc. LENZ.O : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO.O : D.A. Davidson
relève son objectif de cours de 320 $ à 340 $
* Lockheed Martin Corporation LMT.N : TD Cowen relève son
objectif de cours de 570 $ à 650 $
* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : KBW abaisse son
objectif de cours de 400,00 $ à 395,00 $
* Masco Corporation MAS.N : Jefferies relève son objectif
de cours de 77 $ à 79 $
* Masco Corporation MAS.N : RBC relève son objectif de
cours de 69 $ à 74 $
* Masco Corporation MAS.N : Truist Securities relève son
objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Mediaalpha, Inc. MAX.N : JP Morgan relève son objectif
de cours de 15 $ à 16 $
* Mediaalpha, Inc. MAX.N : KBW relève son objectif de
cours de 14,00 $ à 16,00 $
* MGM Resorts International MGM.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 34 $ à 31 $
* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 42 $ à 39 $
* MGM Resorts International MGM.N : Truist Securities
abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Microsoft MSFT.O : Barclays relève son objectif de
cours de 600 $ à 610 $
* Microsoft MSFT.O : Piper Sandler relève son objectif de
cours de 610 $ à 650 $
* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : KBW abaisse son objectif
de cours de 42,00 $ à 40,00 $
* Murphy USA Inc. MUSA.N : RBC relève son objectif de
cours de 612 $ à 621 $
* NBT Bancorp Inc. NBTB.O : D.A. Davidson relève son
objectif de cours de 59 $ à 62 $
* Neogenomics, Inc. NEO.O : Jefferies relève son objectif
de cours de 16,50 $ à 21 $
* Neogenomics, Inc. NEO.O : TD Cowen relève son objectif
de cours de 19 $ à 23 $
* Newmont NEM.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif
de cours de 135 $ à 132 $
* Newtekone, Inc. NEWT.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 13 $ à 12 $
* Nextpower Inc NXT.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 136 $ à 134 $
* Northpointe Bancshares Inc NPB.N : KBW relève son
objectif de cours de 17,00 $ à 18,00 $
* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen relève son objectif
de cours de 540 $ à 600 $
* O-I Glass Inc OI.N : Baird abaisse son objectif de
cours de 13 $ à 8 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Baird abaisse
son objectif de cours de 229 $ à 215 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Jefferies
abaisse son objectif de cours de 200 $ à 190 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : TD Cowen
abaisse son objectif de cours de 233 $ à 226 $
* One Stop Systems Inc OSS.O : Alliance Global Partners
abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $
* Oppfi Inc OPFI.N : Stephens abaisse son objectif de
cours de 8 $ à 7,5 $
* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 120 $ à 115 $
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : JP Morgan lance la
couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : JP Morgan fixe son
objectif de cours à 262 $
* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : KBW relève son
objectif de cours de 56,00 $ à 57,00 $
* PPG Industries, Inc. PPG.N : Baird relève son objectif
de cours de 125 $ à 135 $
* PPG Industries, Inc. PPG.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 125 $ à 130 $
* PPG Industries, Inc. PPG.N : RBC relève son objectif de
cours de 115 $ à 123 $
* Prog Holdings Inc PRG.N : TD Cowen abaisse son objectif
de cours de 50 $ à 45 $
* Prosperity Bancshares, Inc. PB.N : KBW relève son
objectif de cours de 85,00 $ à 86,00 $
* Prosperity Bancshares, Inc. PB.N : Piper Sandler
abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $
* T2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan relève son objectif
de cours de 72 $ à 76 $
* T2 Holdings Inc QTWO.N : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 82 $ à 84 $
* T2 Holdings Inc QTWO.N : Raymond James relève son
objectif de cours de 75 $ à 80 $
* T2 Holdings Inc QTWO.N : RBC relève son objectif de
cours de 73 $ à 75 $
* Raymond James Financial, Inc. RJF.N : Jefferies abaisse
son objectif de cours de 168 $ à 164 $
* Replimune Group, Inc. REPL.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 24 $ à 29 $
* Replimune Group, Inc. REPL.O : Leerink Partners relève
son objectif de cours de 19 $ à 31 $
* Replimune Group, Inc. REPL.O : Leerink Partners relève
son objectif de cours de 19 $ à 31 $
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : KBW abaisse son
objectif de cours de 115,00 $ à 105,00 $
* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Jefferies abaisse
son objectif de cours de 39 $ à 26 $
* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : JP Morgan abaisse
son objectif de cours de 22 $ à 18 $
* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : Piper
Sandler abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Baird relève son objectif de
cours de 125 $ à 185 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Jefferies relève son objectif
de cours de 140 $ à 145 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : JP Morgan relève son objectif
de cours de 150 $ à 160 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Raymond James relève son
objectif de cours de 130 $ à 135 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 176 $ à 165 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 392 $ à 383 $
* Slide Insurance Holdings, Inc. SLDE.O : Piper Sandler
relève son objectif de cours de 26 $ à 32 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : TD Cowen relève son
objectif de cours de 47 $ à 48 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC abaisse sa
recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le
secteur »
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC abaisse son
objectif de cours de 111 $ à 49 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Roth MKM abaisse son
objectif de cours de 82 $ à 56 $
* Action Yards Bancorp Inc SYBT.O : Piper Sandler abaisse
son objectif de cours de 90 $ à 87 $
* Teladoc Health Inc TDOC.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 6 $ à 7 $
* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Canaccord Genuity relève
son objectif de cours de 36 $ à 54 $
* Tenable Holdings, Inc TENB.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 40 $ à 41 $
* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 30 $ à 47 $
* The Middleby Corporation MIDD.O : Canaccord Genuity
abaisse son objectif de cours de 160 $ à 152 $
* T-Mobile TMUS.O : Scotiabank relève son objectif de
cours de 212 $ à 214 $
* TransUnion TRU.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 105 $ à 95 $
* UMB Financial Corporation UMBF.O : KBW relève son
objectif de cours de 160,00 $ à 166,00 $
* UMB Financial Corporation UMBF.O : Piper Sandler
abaisse son objectif de cours de 181 $ à 169 $
* UMB Financial Corporation UMBF.O : Raymond James
abaisse son objectif de cours de 165 $ à 148 $
* Universal Display Corp OLED.O : Susquehanna relève son
objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 245 $ à 265 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève son objectif de
cours de 323 $ à 351 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève son objectif
de cours de 356 $ à 357 $
* VF Corp VFC.N : Jefferies relève son objectif de cours
de 16 $ à 17 $
* Vistra Corp. VST.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 231 $ à 228 $
* Waste Management Inc WM.N : CIBC relève son objectif de
cours de 225,00 $ à 245,00 $
* Waste Management Inc WM.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 271 $ à 267 $
* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 235 $ à 260 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 260 $ à 259 $
* Wingstop Inc. WING.O : RBC relève son objectif de cours
de 150 $ à 175 $
* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : Jefferies
abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $
* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC abaisse son
objectif de cours de 54 $ à 49 $
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
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