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Avis d'analystes US : Allstate, Caribou Biosciences, Zscaler
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 09:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Allstate Corp, Caribou Biosciences et Zscaler.

POINTS FORTS

* Allstate Corp ALL.N : HSBC relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Caribou Biosciences, Inc. CRBU.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à

« en ligne avec le secteur »

* Zscaler, Inc. ZS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adamas Trust, Inc. ADAM.O : KBW abaisse son objectif de cours de 9,75 $ à 9,25 $

* Agnc Investment Corp. AGNC.O : KBW abaisse son objectif de cours de 11,00 $ à 9,00 $

* Allstate Corp ALL.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 282 $ à 266 $

* Allstate Corp ALL.N : HSBC relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Ally Financial Inc ALLY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Ambiq Micro, Inc. AMBQ.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 90 $

* American Express Company AXP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 350 $ à 330 $

* Annaly Capital Management, Inc. NLY.N : KBW abaisse son objectif de cours de 25,00 $ à 22,00 $

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 42 $ à 29 $

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 18 $

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Jonestrading abaisse son objectif de cours de 45 $ à 22 $

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 45 $ à 18 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le secteur »

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 88 $ à 62 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 285 $

* Caribou Biosciences, Inc. CRBU.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le secteur »

* Caribou Biosciences, Inc. CRBU.O : RBC abaisse son objectif de cours de 10 $ à 1 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : Jefferies relève son objectif de cours de 292 $ à 299 $

* Chimera Investment Corporation CIM.N : KBW abaisse son objectif de cours de 14,00 $ à 13,00 $

* CME Group Inc. CME.O : Jefferies relève son objectif de cours de 286 $ à 328 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 183 $

* Conocophillips COP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 159 $ à 174 $

* Core & Main Inc CNM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 60 $ à 57 $

* Credit Acceptance Corp CACC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 650 $ à 600 $

* Dynex Capital, Inc. DX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 15,00 $ à 12,50 $

* Ellington Financial Inc. EFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 15,00 $ à 14,50 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Jefferies relève son cours-cible de 66 $ à 70 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 290 $ à 286 $

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 61,00 $ à 53,00 $

* First American Financial Corp FAF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 86,00 $ à 82,00 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 93 $ à 91 $

* Fortune Brands Innovations, Inc. FBIN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 57 $ à 49 $

* Gilead GILD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Hawaiian Electric Industries, Inc. HE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 8,75 $ à 7 $

* Installed Building Products, Inc. IBP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 228 $ à 208 $

* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 189 $ à 185 $

* Ispire Technology Inc ISPR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 3,5 $ à 3,3 $

* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $

* Live Oak Bancshares, Inc. LOB.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 46 $ à 38 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 325 $ à 450 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 360 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 245 $ à 350 $

* Masco Corporation MAS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 72 $ à 69 $

* MDU Resources Group, Inc. MDU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* MFA Financial, Inc. MFA.N : KBW abaisse son objectif de cours de 10,00 $ à 9,50 $

* Miami International Holdings, Inc. MIAX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 48,00 $ à 35,00 $

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : RBC passe de « en ligne avec le secteur » à « sous-performance »

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 112 $

* Neostellar Capital Corp NSLR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 355 $ à 350 $

* Northwestern Energy Group, Inc. NWE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 73 $ à 70 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Option Care Health Inc OPCH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 28 $ à 32,05 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : Stephens relève son objectif de cours de 24 $ à 32,05 $

* Owens Corning OC.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

secteur »

* Owens Corning OC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 172 $ à 127 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 12,00 $ à 10,75 $

* Progressive Corp PGR.N : HSBC relève son objectif de cours de 214 $ à 216 $

* Qxo Inc QXO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 27 $ à 18 $

* Redwood Trust, Inc. RWT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 4,75 $ à 4,25 $

* Rithm Capital Corp. RITM.N : KBW abaisse son objectif de cours de 13,00 $ à 12,50 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 19,00 $ à 17,00 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 135 $ à 124 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 71,00 $ à 63,00 $

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 66 $

* Stryker Corporation SYK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 340 $ à 310 $

* TPG Mortgage Investment Trust Inc MITT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 8,50 $ à 7,75 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 108 $ à 110 $

* Travelers Companies Inc TRV.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 383 $ à 376 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 66 $ à 56 $

* Uwm Holdings Corporation UWMC.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne

avec le marché »

* Uwm Holdings Corporation UWMC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 2,75 $ à 1,50 $

* Voyager Technologies Inc (Prereincorporation) VOYG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de

65 $ à 55 $

* Whirlpool Corporation WHR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 32 $ à 22 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 245 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/10/2026 à 09:37:46.

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