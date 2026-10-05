Avis d'analystes France : UBS sabre Hermès et le reste du luxe

Le luxe subit une nouvelle salve de baisses d'objectifs, avec Hermès dégradé à vendre par UBS. Euronext, Legrand et TotalEnergies bénéficient d'ajustements favorables.

BNP Paribas : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 122 à 101 EUR.

Bureau Veritas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 38,50 à 36,50 EUR.

Danone : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 61 à 59 EUR. Jefferies reste à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 62 à 60 EUR.

EssilorLuxottica : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 282 à 247 EUR.

Euronext : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 170 à 190 EUR. Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 170 à 190 EUR.

Hermès International : UBS dégrade sa recommandation de neutre à vendre et réduit son objectif de cours de 1 695 EUR à 1 168 EUR.

Kering : RBC Capital Markets reste à performance sectorielle avec un objectif de cours réduit de 280 à 260 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 285 à 224 EUR.

Latécoère : Oddo BHF reste à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 0,02 à 0,01 EUR.

Legrand : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 185 à 188 EUR.

LVMH : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 645 à 525 EUR.

Planisware : UBS reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 26 à 27 EUR.

Schneider Electric : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 355 à 356 EUR. BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 335 à 340 EUR. BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 76 à 77 USD. HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 340 à 350 EUR. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 330 à 337 EUR.

Société Générale : AlphaValue/Baader Europe relève sa recommandation d'alléger à accumuler et réduit son objectif de cours de 77,80 EUR à 76,30 EUR.

TotalEnergies : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 95 à 100 EUR.

Veolia Environnement : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 41 à 37 EUR.

Viridien : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 118 à 113 EUR.