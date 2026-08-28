Avis d'analystes France : Oddo revient sur Interparfums, Pernod Ricard sous pression

Pour terminer la semaine, beaucoup d'ajustements sur Pernod Ricard, après des résultats et des perspectives qui ont fait reculer le titre de 4,6% hier à la Bourse de Paris.
Eiffage : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 184 à 176 EUR.
Interparfums : Oddo BHF relève de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 27 à 32 EUR.
Legrand : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 155 à 160 EUR.
Pernod Ricard : BNP Paribas maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours réduit de 62,50 à 58 EUR. Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 93 à 91 EUR. Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 115 à 110 EUR. Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 100 à 94 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 95 à 90 EUR.
Safran : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 330 à 373 EUR.
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