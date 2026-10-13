Avis d'analystes France : ça s'agite fort sur LVMH

LVMH concentre les baisses d'objectifs de cours, tandis que Technip Energies et Scor bénéficient de relèvements de recommandation chez Goldman Sachs et Mediobanca.

Abivax : Goldman Sachs maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours réduit de 132 à 131 EUR.

Crédit Agricole : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 19,40 à 20,90 EUR. Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 22,70 à 22,65 EUR.

Danone : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 83 à 80 EUR.

GTT : Morgan Stanley reste à sous-pondérer avec un objectif de cours relevé de 183 à 184 EUR.

LVMH : Anchor Securities Stockbrokers maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 604 à 480 EUR. Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 590 à 470 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 500 à 495 EUR. Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 500 à 495 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 440 à 415 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 525 à 500 EUR. Mediobanca reste neutre avec un objectif de cours réduit de 560 à 445 EUR.

SCOR : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 31,40 à 32,30 EUR. Mediobanca relève sa recommandation de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 37 à 38 EUR.

SPIE : RBC Capital Markets démarre le suivi à performance en ligne avec le secteur avec un objectif de cours de 45 EUR.

Technip Energies : Goldman Sachs relève sa recommandation de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 32 à 35 EUR.

Voltalia : Portzamparc relève sa recommandation d'acheter à achat fort avec un objectif de cours réduit de 7,50 à 7,20 EUR.

Worldline : Autonomous Research reste neutre avec un objectif de cours réduit de 12,25 à 11,30 EUR.