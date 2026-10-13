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Avis d'analystes France : ça s'agite fort sur LVMH
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 08:45

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LVMH concentre les baisses d'objectifs de cours, tandis que Technip Energies et Scor bénéficient de relèvements de recommandation chez Goldman Sachs et Mediobanca.

Abivax : Goldman Sachs maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours réduit de 132 à 131 EUR.

Crédit Agricole : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 19,40 à 20,90 EUR. Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 22,70 à 22,65 EUR.

Danone : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 83 à 80 EUR.

GTT : Morgan Stanley reste à sous-pondérer avec un objectif de cours relevé de 183 à 184 EUR.

LVMH : Anchor Securities Stockbrokers maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 604 à 480 EUR. Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 590 à 470 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 500 à 495 EUR. Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 500 à 495 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 440 à 415 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 525 à 500 EUR. Mediobanca reste neutre avec un objectif de cours réduit de 560 à 445 EUR.

SCOR : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 31,40 à 32,30 EUR. Mediobanca relève sa recommandation de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 37 à 38 EUR.

SPIE : RBC Capital Markets démarre le suivi à performance en ligne avec le secteur avec un objectif de cours de 45 EUR.

Technip Energies : Goldman Sachs relève sa recommandation de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 32 à 35 EUR.

Voltalia : Portzamparc relève sa recommandation d'acheter à achat fort avec un objectif de cours réduit de 7,50 à 7,20 EUR.

Worldline : Autonomous Research reste neutre avec un objectif de cours réduit de 12,25 à 11,30 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 13/10/2026 à 08:45:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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