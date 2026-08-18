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Avec le trading 23 heures sur 24, le Nasdaq prend des airs de Las Vegas
information fournie par AOF 18/08/2026 à 20:02
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(Zonebourse.com) - Le Nasdaq prévoit d'étendre la cotation des actions américaines et des produits négociés en Bourse à 23 heures par jour, cinq jours par semaine, à compter du dimanche 6 décembre 2026, sous réserve de la préparation des infrastructures de marché et des dernières adaptations réglementaires.

Une nouvelle séance nocturne fonctionnerait de 21h00 à 4h00, heure de New York, en complément de la séance de jour allant de 4h00 à 20h00, laquelle comprend le pré-marché, la séance régulière et le post-marché. Du lundi au jeudi, une interruption d'une heure entre 20h00 et 21h00 serait consacrée à la maintenance des systèmes, au changement de journée de négociation et au traitement des opérations sur titres. La semaine boursière commencerait ainsi le dimanche à 21h00 et s'achèverait le vendredi à 20h00.

Le projet s'inscrit dans un mouvement plus large d'allongement des horaires de cotation aux Etats-Unis. NYSE Arca, Cboe EDGX et le nouvel entrant 24X prévoient également de passer à une cotation 23 heures sur 24 le 6 décembre, ce qui devrait intensifier la concurrence pour les flux internationaux. Les Bourses réglementées cherchent notamment à récupérer une partie des transactions nocturnes actuellement exécutées sur des systèmes alternatifs ou par l'intermédiaire de courtiers comme Robinhood, Interactive Brokers et Charles Schwab. L'accès permanent aux cryptomonnaies et le développement des actifs tokenisés renforcent également les attentes des investisseurs en faveur de marchés plus largement accessibles.

L'allongement de la séance nécessitera aussi des ajustements de la part des entreprises cotées. Selon le cabinet d'avocats Alston & Bird, celles-ci devront prendre en compte une liquidité potentiellement plus faible et une volatilité supérieure pendant la nuit, tout en réexaminant le calendrier de publication de leurs résultats, informations sensibles et opérations financières. La période réservée au traitement des dividendes, divisions d'actions, fusions et changements de nom sera par ailleurs ramenée à une heure.

Les échanges devraient néanmoins rester largement concentrés pendant la séance régulière, qui continuera de jouer un rôle central dans la formation des prix. Pour encadrer les risques liés à une liquidité nocturne plus limitée, Nasdaq n'acceptera pas les ordres "au marché" et appliquera des bandes de prix statiques. Le lancement demeure conditionné à la préparation des systèmes consolidés de données et aux dernières adaptations réglementaires.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 18/08/2026 à 20:02:00.

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