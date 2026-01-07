AUBAY : Bilan semestriel de liquidité au 31 décembre 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par la société AUBAY à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 4 041

Solde en espèces : 269 325,06 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 65 115 titres 3 173 165,63 € 1 973 transactions VENTE 65 516 titres 3 199 546,10 € 2 047 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 4 442

Solde en espèces : 242 944,58 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 25 734

Solde en espèces : 103 099,86 €

