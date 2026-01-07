AUBAY : Bilan semestriel de liquidité au 31 décembre 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par la société AUBAY à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 4 041
- Solde en espèces : 269 325,06 €
Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|65 115 titres
|3 173 165,63 €
|1 973 transactions
|VENTE
|65 516 titres
|3 199 546,10 €
|2 047 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 4 442
- Solde en espèces : 242 944,58 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 25 734
- Solde en espèces : 103 099,86 €
À propos de AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 8 999 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.
|Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP
Contacts
Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr
David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com
ANNEXE
|Achats
|Ventes
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|
Capitaux en
EUR
|TOTAL
|1 973
|65 115
|3 173 165,63
|2 047
|65 516
|3 199 546,10
|01/07/2025
|7
|369
|18499,41
|9
|317
|15949
|02/07/2025
|12
|570
|28432,11
|21
|706
|35423,97
|03/07/2025
|4
|135
|6825,01
|15
|204
|10339,29
|04/07/2025
|27
|695
|35059,48
|1
|15
|756
|07/07/2025
|5
|243
|12182,39
|2
|50
|2520
|08/07/2025
|8
|245
|12224,79
|34
|969
|48857,27
|09/07/2025
|18
|557
|28377,48
|18
|262
|13457,79
|10/07/2025
|18
|800
|40330,88
|11
|199
|10121,1
|11/07/2025
|21
|675
|33463,67
|19
|401
|19972,49
|14/07/2025
|14
|327
|16105,44
|3
|126
|6229,2
|15/07/2025
|10
|90
|4420
|14
|767
|37965,27
|16/07/2025
|13
|276
|13779,99
|28
|917
|46141,06
|17/07/2025
|9
|320
|16112,99
|13
|555
|28084,5
|18/07/2025
|9
|312
|15739,21
|8
|236
|11973,6
|21/07/2025
|26
|872
|43768,38
|17
|634
|32198,39
|22/07/2025
|12
|310
|15241,49
|10
|504
|24926,78
|23/07/2025
|14
|699
|34472,93
|3
|276
|13721,81
|24/07/2025
|15
|1241
|60258,24
|28
|1007
|50118,19
|25/07/2025
|4
|196
|9491,5
|22
|878
|43063,44
|28/07/2025
|9
|533
|26425,13
|9
|265
|13242,5
|29/07/2025
|3
|175
|8757,51
|23
|559
|28020,99
|30/07/2025
|12
|401
|20116,61
|10
|224
|11266,6
|31/07/2025
|7
|137
|6870,8
|7
|246
|12404,4
|01/08/2025
|23
|718
|35660,4
|2
|71
|3581,5
|04/08/2025
|0
|0
|0
|12
|601
|29602,68
|05/08/2025
|1
|3
|148,35
|7
|375
|18719,59
|06/08/2025
|22
|981
|49513,72
|2
|30
|1539
|07/08/2025
|1
|100
|5000
|27
|798
|40173,24
|08/08/2025
|26
|961
|48142,35
|11
|127
|6400
|11/08/2025
|14
|850
|42231,49
|14
|718
|35819,23
|12/08/2025
|16
|454
|22166,14
|11
|200
|9916,5
|13/08/2025
|11
|294
|14120,79
|13
|345
|16747,51
|14/08/2025
|18
|390
|18564,82
|10
|198
|9437
|15/08/2025
|9
|136
|6502,11
|10
|304
|14598,11
|18/08/2025
|20
|487
|23154,61
|9
|225
|10724,69
|19/08/2025
|2
|70
|3332
|26
|719
|34347,42
|20/08/2025
|15
|430
|20424,01
|24
|1023
|48898,58
|21/08/2025
|14
|359
|17133,81
|8
|241
|11520,16
|22/08/2025
|4
|171
|8201,01
|10
|309
|14841,08
|25/08/2025
|17
|571
|27248,18
|18
|416
|19932,1
|26/08/2025
|16
|474
|22355,4
|0
|0
|0
|27/08/2025
|13
|575
|26611,52
|5
|325
|15104,99
|28/08/2025
|21
|563
|25779,43
|17
|773
|35552,51
|29/08/2025
|35
|1157
|53077,14
|13
|318
|14735,29
|01/09/2025
|16
|456
|20651,56
|29
|841
|38326,05
|02/09/2025
|31
|669
|30467,53
|8
|355
|16116,5
|03/09/2025
|40
|781
|33871,58
|16
|394
|17153,14
|04/09/2025
|28
|523
|22371,43
|14
|535
|22939,25
|05/09/2025
|30
|466
|19946,34
|10
|235
|10090,76
|08/09/2025
|12
|182
|7814,84
|14
|400
|17245,44
|09/09/2025
|7
|256
|11031,14
|36
|597
|25939,41
|10/09/2025
|19
|473
|20711,58
|12
|185
|8147,31
|11/09/2025
|32
|743
|32180,82
|16
|317
|13811,94
|12/09/2025
|14
|317
|13657,69
|13
|268
|11586,55
|15/09/2025
|0
|0
|0
|15
|635
|27655,77
|16/09/2025
|0
|0
|0
|42
|1060
|46913,8
|17/09/2025
|11
|354
|15850,92
|21
|612
|27563,32
|18/09/2025
|6
|234
|10655,75
|37
|1090
|50777,43
|19/09/2025
|35
|1425
|69315,14
|9
|490
|23954,48
|22/09/2025
|23
|640
|30502,34
|27
|690
|33165,75
|23/09/2025
|5
|175
|8407,51
|14
|667
|32313,48
|24/09/2025
|2
|50
|2410
|13
|368
|17831,66
|25/09/2025
|19
|969
|47052,22
|18
|981
|47930,68
|26/09/2025
|26
|932
|45026,69
|4
|75
|3623
|29/09/2025
|5
|117
|5594,0977
|10
|284
|13619,986
|30/09/2025
|23
|656
|31391,11
|18
|681
|32746,43
|01/10/2025
|41
|1129
|53571,05
|8
|283
|13574,94
|02/10/2025
|0
|0
|0
|29
|1332
|64114,49
|03/10/2025
|31
|808
|39374,97
|18
|436
|21599,05
|06/10/2025
|19
|1047
|50113,71
|16
|470
|22615,18
|07/10/2025
|27
|846
|40198,62
|13
|423
|20282,38
|08/10/2025
|13
|961
|45209
|9
|620
|29447,52
|09/10/2025
|1
|1
|47,4
|15
|618
|29323,3
|10/10/2025
|20
|843
|39555,67
|19
|630
|29932,5
|13/10/2025
|8
|247
|11477,89
|13
|352
|16469,31
|14/10/2025
|38
|811
|37360,17
|15
|696
|32190,63
|15/10/2025
|30
|1010
|46134,58
|13
|635
|29503,5
|16/10/2025
|36
|1116
|50217,21
|19
|945
|42716,84
|17/10/2025
|12
|538
|24102,51
|17
|911
|40964,57
|20/10/2025
|15
|306
|13804,49
|31
|801
|36402,17
|21/10/2025
|15
|705
|31920,92
|21
|523
|23723,59
|22/10/2025
|14
|550
|24901,91
|21
|1201
|54578,36
|23/10/2025
|13
|488
|22226,01
|15
|718
|32799,53
|24/10/2025
|10
|308
|14087
|13
|439
|20154,53
|27/10/2025
|17
|650
|29677,18
|5
|170
|7826,49
|28/10/2025
|10
|305
|13858,1
|19
|874
|40102,27
|29/10/2025
|19
|800
|36711,84
|13
|207
|9586,6
|30/10/2025
|3
|250
|12180
|34
|1099
|52508,9
|31/10/2025
|7
|290
|14282,01
|12
|580
|28674,27
|03/11/2025
|10
|249
|12500,9
|13
|343
|17327,3
|04/11/2025
|27
|875
|43465,1
|14
|548
|27374,19
|05/11/2025
|30
|603
|29230
|6
|164
|8107,31
|06/11/2025
|13
|608
|29289,91
|16
|450
|21811,64
|07/11/2025
|28
|863
|41393,62
|15
|295
|14301,1
|10/11/2025
|14
|288
|13981,19
|33
|480
|23315,57
|11/11/2025
|8
|110
|5440,2
|37
|568
|27969,63
|12/11/2025
|18
|400
|19842,56
|14
|197
|9790,7
|13/11/2025
|6
|230
|11531
|22
|420
|21096,52
|14/11/2025
|19
|829
|41006,49
|13
|359
|17829,23
|17/11/2025
|12
|453
|22461,19
|19
|734
|36657,87
|18/11/2025
|30
|1220
|59624,21
|19
|640
|31761,02
|19/11/2025
|12
|420
|20447,53
|36
|1085
|53169,45
|20/11/2025
|25
|911
|44569,58
|23
|438
|21544,04
|21/11/2025
|20
|375
|18133,95
|36
|1249
|61063,36
|24/11/2025
|7
|465
|23296,5
|27
|526
|26448,6
|25/11/2025
|16
|744
|37187,28
|17
|684
|34417,38
|26/11/2025
|10
|581
|29081,08
|13
|362
|18214,61
|27/11/2025
|7
|245
|12269,5
|15
|376
|18899,41
|28/11/2025
|10
|391
|19670,51
|16
|478
|24177,19
|01/12/2025
|17
|250
|12678
|11
|415
|21214,01
|02/12/2025
|17
|662
|34049,57
|10
|316
|16354,01
|03/12/2025
|9
|320
|16431,01
|15
|404
|20879,61
|04/12/2025
|3
|238
|12376
|7
|290
|15164,01
|05/12/2025
|10
|639
|33546,92
|11
|335
|17667,4
|08/12/2025
|31
|1041
|54770,76
|15
|863
|45538,61
|09/12/2025
|12
|573
|29867,11
|20
|919
|48289,13
|10/12/2025
|11
|603
|31835,93
|25
|982
|52096,18
|11/12/2025
|7
|436
|23064,4
|16
|693
|36966,08
|12/12/2025
|4
|78
|4253,1
|14
|323
|17627,89
|15/12/2025
|5
|190
|10366,61
|6
|262
|14459,2
|16/12/2025
|4
|115
|6389,5
|8
|283
|15839,59
|17/12/2025
|39
|1855
|102741,4
|6
|175
|9903,41
|18/12/2025
|24
|416
|22714,02
|9
|329
|18092,99
|19/12/2025
|23
|470
|25434,19
|21
|776
|42161,71
|22/12/2025
|14
|454
|24639,58
|19
|632
|34532,48
|23/12/2025
|15
|335
|18330,3
|17
|361
|19887,42
|24/12/2025
|3
|30
|1668
|8
|226
|12571,41
|29/12/2025
|18
|415
|23056,2
|16
|531
|29579,99
|30/12/2025
|14
|292
|16369,49
|15
|395
|22217,49
|31/12/2025
|13
|494
|27915,99
|16
|454
|25739,48
