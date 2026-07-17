Au salon aéronautique de Farnborough, l'attention se détourne des avions pour se porter sur les armes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les entreprises du secteur de la défense représentent une part croissante des visiteurs du salon

* Les conflits en Ukraine et dans le Golfe suscitent un intérêt pour les armes de haute technologie

* L'intérêt pour les commandes d'avions commerciaux devrait rester relativement modéré

par Tim Hepher, Cassell Bryan-Low et Joanna Plucinska

L'escalade des risques sécuritaires devrait placer la défense au premier plan du salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni, alors que les constructeurs aérospatiaux et les fabricants d'armes peinent à répondre à la demande en armement tout en consolidant une reprise fragile de la production d'avions civils et de moteurs.

Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa cinquième année et que le cessez-le-feu dans le Golfe est en lambeaux, ces risques risquent également de reléguer au second plan la rivalité traditionnelle entre Boeing BA.N et Airbus

AIR.PA pour les commandes d’avions commerciaux lors du salon qui se tiendra du 20 au 24 juillet.

"Le contexte sécuritaire mondial est sans doute plus complexe et instable aujourd’hui qu’il ne l’a été depuis de très nombreuses décennies, et nous voyons les menaces sécuritaires évoluer à un rythme effréné", a déclaré le maréchal en chef de l’air Harv Smyth, chef de la Royal Air Force, lors d’une conférence internationale des chefs d’état-major de l’air organisée en amont du salon.

Les fabricants d’armement se rendent à leur salon biennal alors que les dépenses européennes en matière de défense connaissent leur plus forte hausse depuis la Guerre froide, mais que des questions restent en suspens quant à la destination et à l’utilisation de ces fonds.

Certains leaders du secteur préviennent que les start-ups spécialisées dans les technologies de défense, qui développent des drones et des logiciels de ciblage basés sur l’IA, pourraient bouleverser le secteur, à l’instar de SpaceX SPCX.O qui a transformé le secteur des lancements, alors que les conflits en Ukraine et en Iran mettent en évidence la nécessité de cycles de développement plus rapides et de systèmes produits en série.

"Les jeunes entreprises sont audacieuses, elles ne craignent pas de prendre des risques", a déclaré à Reuters Tom Enders, président du Conseil allemand des relations étrangères et coprésident de la start-up allemande de défense Helsing .

"Elles investissent leurs propres fonds. Les agences d’approvisionnement et les forces armées comprennent de plus en plus que c’est la voie à suivre pour une industrie dynamique et en pleine évolution", a ajouté M. Enders, ancien directeur général d’Airbus qui préside également le constructeur de chars KNDS.

Alors qu’une partie des nouveaux fonds budgétés sera consacrée aux avions de combat actuels, tels que le F-35 de Lockheed Martin LMT.N et l’Eurofighter – qui feront tous deux des démonstrations la semaine prochaine –, des start-ups comme Helsing et la société américaine Anduril mettent en avant des systèmes basés sur l’IA, tels que des escadrons de chasseurs sans pilote, malgré des revers initiaux.

"Les valorisations penchent en faveur des nouveaux venus dans le secteur de la défense, mais… la plupart des armées continuent de consacrer la majeure partie de leurs ressources aux plateformes pilotées", a déclaré Byron Callan, associé gérant du cabinet d’études Capital Alpha.

Les organisateurs ont indiqué à Reuters que le secteur de la défense représenterait la moitié des 1.600 exposants – un chiffre record –, contre 40 % par le passé, avec une forte augmentation du nombre d’entreprises spécialisées dans l’IA, les technologies de pointe et la finance.

VENTES D'AVIONS COMMERCIAUX, CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT

Du côté commercial, Airbus et Boeing devraient annoncer de nouvelles commandes et révéler l’identité des clients à l’origine des contrats déjà signés.

Mais les créneaux de livraison étant en grande partie déjà réservés jusqu’à une bonne partie de la prochaine décennie, la vague habituelle d’annonces devrait susciter moins d’intérêt, les investisseurs se concentrant plutôt sur les livraisons d’avions, qui constituent la principale source de bénéfices pour les constructeurs.

Les salons aéronautiques peuvent encore réserver des surprises, mais selon des sources du secteur, le nombre total de contrats pourrait peiner à dépasser largement les 300 appareils, un chiffre bien inférieur à certaines prévisions d’avant-salon qui tablaient sur pas moins de 800 avions. Ce décompte pourrait également inclure des contrats déjà annoncés.

"L’enjeu n’est pas de remporter des commandes. Ce n’est plus le critère pertinent qu’il était autrefois, en raison des contraintes de capacité de production", a déclaré Jerrold Lundquist, directeur général du cabinet de conseil The Lundquist Group.

Le secteur aérospatial est confronté à des problèmes d’approvisionnement depuis la pandémie de COVID-19, notamment en matière de pièces moulées et forgées – des composants essentiels fabriqués selon des normes rigoureuses à partir de métal fondu ou solide.

La résolution de ces problèmes est essentielle pour permettre à Airbus d’atteindre son objectif, maintes fois reporté, qui consiste à augmenter la production d’avions monocouloirs d’environ 25 % pour atteindre 75 appareils par mois en 2027. Boeing, qui cherche à réduire l’écart avec son concurrent et à enrayer la baisse de sa part de marché, a indiqué qu’il étudiait des cadences de production supérieures aux niveaux actuellement visés.

"La chaîne d’approvisionnement… s’est améliorée par rapport à ce qu’elle était il y a un an ou deux, mais (pas) au point de permettre à Airbus d’atteindre son objectif de 75", a déclaré Kevin Michaels, expert en fabrication et directeur général d’AeroDynamic Advisory.

"Et comme Boeing augmente ses cadences de production, cela va certainement poser des problèmes là aussi", a-t-il ajouté.

Les retards dans les livraisons de moteurs constituent l’un des casse-tête les plus persistants de la chaîne d’approvisionnement du secteur aéronautique, au grand dam des constructeurs aéronautiques et des compagnies aériennes.

GE Aerospace GE.N , l’un des plus grands constructeurs mondiaux de moteurs à réaction, a déclaré que la situation s’améliorait mais qu’il restait encore du chemin à parcourir.

"Je pense sincèrement que la chaîne d’approvisionnement a vraiment franchi un cap", a déclaré à Reuters Larry Culp, directeur général de GE Aerospace. "(Il reste) encore du travail à accomplir."